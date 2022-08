Michelle Salas paraliza Instagram con revelador escote y coqueta mini falda

Michelle Salas no tiene miedo de mostrarse con los atuendos más reveladores en la industria de la moda, como por ejemplo el conjunto que compartió a su cuenta de Instagram, en el cual se dejó ver con un pronunciado escote y coqueta mini falda con la que enamoró a sus 1.8 millones de seguidores de la plataforma, quienes la llenaron de halagadoras palabras y miles de "likes".

Michelle es hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, sin embargo, no siguió los pasos de sus padres en la música o la actuación, ya que decidió convertirse en modelo, carrera en la que ha destacado, puesto que ha podido trabajar con diferentes marcas de lujo. Asimismo, es una influencer, pues en sus redes sociales muestra los mejores looks que sirven de inspiración para seguir las tendencias de cada temporada.

Así se luce Michelle Salas con revelador escote y coqueta mini falda

La modelo, de 33 años, compartió en su cuenta de la plataforma de Meta unas fotos en las que se lució con un revelador escote, pues usó una camisa blanca la cual desabrochó por completo y sólo cubrió la zona del pecho, dándole un toque sensual y cautivador al outfit que combinó con una mini falda de polipiel en tono vino que tenía unos patrones que semejaban la piel de un cocodrilo.

Foto: IG @michellesalasb

La falda pertenece a la nueva colección de la marca Stradivarius, la cual está inspirada en la nueva serie de HBO Max, "House of the Dragon", que es una precuela de la producción "Game of Thrones". De acuerdo, a la página de la tienda, la prenda tiene un valor de 749 pesos, por lo que los fans pueden replicar este outfit. Asimismo, la hija del "Sol de México" se une a la fiebre de "juego de tronos", una de las producciones más exitosas y con mayor número de fans en los últimos tiempos.

"Dear summer, please stop showing off. We know you’re hot. (Querido verano, deja de presumir. Sabemos que estás caliente) House of the Dragon x Stradivarius a la venta a partir del 22 de Agosto online y en algunas tiendas seleccionadas!", fue la frase con la que Michelle compartió la serie de imágenes con las que paralizó la red debido a su atrevido atuendo que encantó a sus seguidores.

Foto: IG @michellesalasb

"Preciosa!", "That’s hot" (Eso es caliente), "Espectacular", "Bellísima mujer!!", "Eres muy Top!" y "Linda", son algunos de los cientos de cometarios que sus fans dejaron en la publicación que ya superó los 10 mil 700 "likes". De esta forma, Michelle Salas se vuelve a confirmar como un ícono de la moda para todas las jóvenes que quieren lucir sensuales, sin perder la elegancia y el glamur.

Michelle estudió diseño de modas en Estados Unidos y en su corta carrera ha colaborado con importantes marcas como Dolce & Gabbana, Chanel, Cartier y Tommy Hilfiger, por mencionar algunas. Gracias a su porte y personalidad, ha sido comparada con su bisabuela, Silvia Pinal, pues muchos seguidores de la dinastía afirman que heredó la belleza de la diva del Cine de Oro.

SIGUE LEYENDO:

Michelle Salas: así puedes lograr sus looks con menos de 500 pesos

Michelle Salas se confirma como la más bella de la Dinastía Pinal en elegante look de playa