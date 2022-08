Michelle Salas: así puedes lograr sus looks con menos de 500 pesos

Michelle Salas es la reina del street style y como tal se ha convertido en todo un referente de la moda no sólo dentro del territorio mexicano, pues siempre conquista cada destino que visita al presumir sus mejores looks llenos de glamur, elegancia, sofisticación y un toque bastante femenino con el que causa sensación. Y las redes sociales son el lugar en el que la influencer y modelo presume todo su estilo, mismo que en cuestión de días sus fans no dudan en recrear.

La buena noticia para todos los amantes de la moda es que los looks de Michelle Salas se pueden recrear con un presupuesto de tan solo 500 pesos, pues si algo han demostrado las famosas e incluso miembros de la realeza, es que no todo lo que las rodea está lleno de lujo y que incluso con las apuestas del low cost se pueden lograr combinaciones magníficas. El truco para conseguir lo anterior sin gastar una fortuna está en saber qué, cómo y dónde comprar.

Michelle Salas es la mejor vestida si de street style hablamos. (Foto: IG @michellesalasb)

Vístete como Michelle Salas; aprende a administrar tu dinero

Y si no tes has perdido todas nuestras recomendaciones en las que destacan los nombres de María Chacón, Natalia Téllez o Gaby Ramírez, debes de saber que con 500 pesos (e incluso menos) se pueden conseguir hasta cuatro looks diferentes, en especial cuando se tiene identificado el estilo que cada famosa tiene, ya que esto permite tener identificados los básicos que se necesitan para crear los outfits más sensacionales.

En el caso de Michelle Salas y su amor por el street style facilita mucho las cosas, pues se tratan en su mayoría de básicos del guardarropa que se pueden combinar entre sí sin mayor problema, pero si no sabes por dónde comenzar, aquí te compartimos las prendas en las que debes invertir un presupuesto de 500 pesos. Para empezar, los jeans son clásicos que se deben de tener en todos los cortes, colores e incluso estampados, además los top de colores neutros y con diseño se deben de agregar al guardarropas.

Los jeans de tiro alto y holgados son básicos para Michelle Salas. (Foto: IG @michellesalasb)

Los jeans nuevos los puedes encontrar desde 300 pesos. (Foto: Shein)

Por otro lado, los vestidos tanto largos como mini, en los colores más encendidos y neutros tienen un espacio importante en la estética de la miembro de la Dinastía Pinal. Asimismo, los blazers, chándal, prendas de algodón y de seda son necesarias para conseguir lucir como la modelo, pero para ahorrar dinero en un momento en el que la economía no se encuentra en su mejor punto, debes apostar por las rebajas en tus tiendas favoritas, sitios de Internet e incluso visitar plazas comerciales en las que la ropa es muy accesible, así como bazares.

Si buscas en bazares o incluso en ropa de paca para darle una segunda oportunidad de vida a la ropa, encontrarás precios que muchas veces van desde los 30 pesos en prendas como blusas, tops y faldas; mientras que los costos de jeans, vestidos y blazers desde los 70 y no más de 150 pesos. Esto permite comprar una gran diversidad de básicos que se puedan combinar entre sí y tener al menos cinco looks diferentes.

Mientras que si buscas prendas nuevas, las zonas de rebajas siempre son clave, en especial si se buscan en sitios como Shein, en donde unos jeans pueden costarte 250 pesos y con el resto del presupuesto apostar por tops, mismos que Michelle Salas ha convertido en el complemento perfecto de los pantalones de mezclilla.

No tengas miedo en usar los colores más encendidos. (Foto: IG @michellesalasb)

En cuento a las blusas o tops, los diseños pueden hacer que los precios variar mucho, y aunque es posible encontrarlos por menos de 100 pesos si se tiene suerte, el costo promedio es de los 150 a los 300 pesos. Por lo que con 500 pesos únicamente se podrían tener entre una y dos combinaciones si es que se apuesta por un par de jeans y dos blusas.

Finalmente, para los vestidos, 500 pesos puede permitirte comprar al menos dos vestidos si te vas por las alternativas que no superan los 200 pesos que, tomando inspiración de los looks de Michelle Salas, no te supondrá mucho problema. Y es que se tratan de diseños en tendencia cuyos precios pueden ser muy accesibles.

En caso que sepas administrar a la perfección tu presupuesto y te sobre dinero, no dudes en invertirlo en accesorios como bolsos y joyas, ya que Michelle Salas ha dejado claro en cada outfit que un toque de brillo en collares, anillos, pulseras o lentes puede elevar un atuendo para lucir más elegante y glamurosa.

Un diseño como este te puede costar 240 pesos. (Foto: Shein)

