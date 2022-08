Ladrón que robó joyas de Kim Kardashian dice no arrepentirse y la culpa por "presumir" sus lujos

Kim Kardashian es una de las celebridades de Hollywood que ha destacado por mostrar su ostentosa vida en redes sociales, algo que la convirtió en el blanco perfecto para un grupo de ladrones en París donde fue amordazada y atada en su habitación del hotel mientras le robaron 10 millones de dólares en joyas.

Todo ocurrió en 2016 cuando la también empresaria acudió a la Semana de la Moda en París acompaña de sus hermanas Kourtney y Kloé, quienes salieron de la habitación acompañadas de sus guardaespaldas cuando entraron los ladrones, conocidos como “los abuelos ladrones” con edades entre los 60 y 70 años liderados por Yunis Abbas que recientemente salió de prisión.

En entrevista para Vice News, el amante de lo ajeno dijo no estar arrepentido de robar las joyas de Kim Kardashian y la culpó de “alardear” de los lujos que posee en redes sociales: “Como ella estaba tirando el dinero, yo estaba allí para recogerlo, y eso fue todo. ¿Culpable? No, no me importa”.

Ladrón que robó joyas de Kim Kardashian sale de prisión. Foto: Instagram @kimkardashian

Abbas relató que desconocía todo sobre las famosas hermanas hasta que vio un episodio de “Keeping up with the Kardashians”, aquel en el que la socialité pierde un arte de diamantes con un costo de 75 mil dólares mientras nadaba en las paradisiacas playas de Bora Bora: “Pensé: ‘Ella tiene mucho dinero, a esta señora no le importa nada’”.

Ladrón envía mensaje a famosos

Durante la entrevista Yunnis Abbas relató cómo planearon el robo, algo que comenzó días antes cuando investigaron el hotel en el que se hospedaría la socialité con sus hermanas. Detalló que rodearon el lugar desde la noche anterior esperando el momento perfecto: “Entramos por la puertecita que estaba abierta por dentro (…) Tan pronto como entramos, tomamos el control del conserje, lo dominamos, lo atamos y luego buscamos las llaves del dormitorio en el que se quedó”.

El ladrón señaló que sabían del lugar exacto donde estaban las joyas por lo que Kim Kardashian publicó en sus redes sociales, por lo que la ataron y amordazaron para meterla en la bañera mientras que la empresaria lloraba y suplicaba para que no la dañaran. Además, tuvieron tiempo de escapar debido a la que una joven a la que identificó como su “secretaria” llamó al 911 y las autoridades no atendieron ya que estaban en Europa.

Ladrón lanza consejo para celebridades. Foto: Instagram @kimkardashian

Indicó que a su salida tiraron una lujosa pieza con diamantes, pese a ello la policía no los detuvo en ese momento y lo que los delató fue el ADN que quedó de Abbas en el hombre de recepción al que ataron para poder entrar. Fue así como las autoridades lo identificaron, pues ya tenían sus antecedentes.

"Deberían ser un poco menos llamativos con las personas que no pueden pagarlo, para algunas personas es provocativo”, fue el consejo del ladrón a las celebridades. Mientras tanto, Kim Kardashian reveló en un episodio de su programa lo que había aprendido tras el robo y ahora sólo usa joyas prestadas o falsas, además de que ya no guarda joyas en la caja fuerte de su casa.

