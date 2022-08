Kim Kardashian revela el doloroso tratamiento que usa para tonificar su abdomen

Kim Kardashian es una de las celebridades más polémicas en Hollywood y su figura ha sido motivo de controversia, tal y como sucedió recientemente cuando reveló el doloroso tratamiento estético al que se somete para reafirmar su abdomen.

La socialité, de 41 años, recibió fuertes críticas debido al drástico método que usó para bajar siete kilos en tan solo tres semanas, esto con el propósito de portar el vestido que usó Marilyn Monroe para cantar “Feliz cumpleaños” al presidente John F. Kennedy, por él que después Kardashian fue acusada de causarle “daños irreparables”.

A través de sus historias en Instagram, Kim Kardashian mostró el tratamiento que usa para tonificar su abdomen. Se trata de “Morpheus”, un láser que calificó como su favorito y aunque es altamente doloroso indicó que es muy efectivo pues ha podido ver los resultados en pocos días.

Polémico tratamiento de Kim Kardashian. Foto: Instagram @kimkardashian

De acuerdo con el sitio web de “Morpheus” que brindó servicio a Kim Kardashian, se trata de un tratamiento de microagujas que perforan la piel y “entregan pulsos de energía de radiofrecuencia en las capas más profundas”. Esto genera una “respuesta térmica” que aumenta la producción de colágeno y elástina, que brindan firmeza y flexibilidad a la piel.

“Doloroso, pero vale la pena”

Esta no es la primera vez que la también empresaria genera controversia por los tratamientos estéticos a los que se somete, pues durante una entrevista a The New York Times dijo estar dispuesta a comer excremento todos los días si le dijeran que éste le ayudaría a permanecer joven.

Recientemente, con Allure negó haberse sometido a cirugías estéticas y aseguró que sólo ha recurrido al bótox y algunos tratamientos como parte del cuidado de su piel y su físico con el propósito de lucir más joven, recalcando que todo lo demás “es natural”.

La estrella del clan Kardashian-Jenner recibió fuertes críticas, pues algunos internautas la tacharon de “mentirosa” y puntualizaron en el riegos de sus declaraciones al generar falsas expectativas entre los usuarios más jóvenes que las admiran.

Kim Kardashian niega cirugías estéticas. Foto: Instagram @kimkardashian

