Kim Kardashian revela que sólo se ha puesto bótox y causa revuelo en redes

Kim Kardashian, de 41 años, de nueva cuenta se encuentra en la mira de todos, pues habló con “Allure” sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido, pero luego de contar su verdad, los usuarios de redes sociales, incluso sus fans, afirmaron que no le creían, ya que piensan se ha hecho más “arreglitos”.

Cuando se le preguntó qué es lo que se ha hecho en la cara, ella simplemente contestó: "Un poco de Botox" y señaló entre sus cejas. Mencionó que todo lo demás “es natural”. “Nunca me he llenado las mejillas. Nunca me he llenado los labios", agregó.

Así lucía hace algunos años. Foto: Especial.

“Realmente me importa tener buen aspecto. Probablemente me importe más que el 90% de las personas de este planeta. No es fácil cuando eres madre y estás agotada al final del día o estás en la escuela, y yo soy todo lo anterior. Normalmente hago mis tratamientos de belleza a altas horas de la noche. Después de que todos estén en la cama", confesó.

Sin duda alguna ha cambiado. Foto: Especial.

Kim asegura que aunque se cuida, no es perfeccionista

La también empresaria aseguró que antes intentaba mantener su aspecto físico en un nivel muy alto, “pero envejecer no significa que no me esfuerce por la perfección, pero llegas a un punto en el que dices: ‘Está bien, mi salud es más importante que cualquier otra cosa’", refirió. Anteriormente dijo que comería “caca” si le daban eterna juventud, pero aclaró que sólo se trataba de una broma.

Así luce en la actualidad. Foto: Especial.

Sin embargo, tras la publicación de la historia, todos los internautas se le fueron encima, pues creen que ocultó sus verdaderas operaciones estéticas. Algunos más consideran que las “mentiras” de Kim son irresponsables, pues generan falsas expectativas en la población más joven.

Luce más joven. Foto: Especial.

El clan Kardashian ha sido criticado constantemente por perpetuar estándares de belleza poco realistas por usar mucho la edición de fotos y cirugías estéticas que además de ser costosas pueden ser peligrosas para la salud.

