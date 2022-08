La etapa más oscura de Demi Lovato a sus 30 años: Adicciones, trastornos y una carrera de éxito

Demi Lovato se ha convertido en una de las cantantes más populares a nivel mundial. La exestrella de Disney, quien recientemente lanzó su octavo álbum de estudio titulado Holy Fvck, ha cosechado una carrera de éxito. Sin embargo, no ha sido un camino fácil.

Y es que la artista, ha luchado contra abuso de sustancias y múltiples enfermedades que han afectado su vida. Con motivo de su cumpleaños número 30, a continuación te compartimos su lado más oscuro lleno de adicciones y trastornos.

En 2018, la famosa estuvo a punto de morir por una sobredosis (Foto: IG/ddlovato)

Trayectoria de Demi Lovato

Nacida el 20 de agosto de 1992 en Albuquerque (Nuevo México) como Demetria Devonne Lovato, la cantante y actriz comenzó su carrera actoral en Barney y sus Amigos de 2002 a 2004. En 2007 tuvo un pequeño papel en Mientras Toca la Campana, miniserie de Disney Channel.

Un año después lanzó su álbum debut: Don't Forget. Además, obtuvo su primer papel protagónico en la película Camp Rock, en la que actuó junto a Joe Jonas, de los Jonas Brothers, con quien tuvo una breve relación en 2010. De 2012 a 2013 se convirtió en una de las juezas del programa The X Factor.

Here We Go Again (2009), Unbroken (2011), Demi (2013), Confident (2015), Tell Me You Love Me (2017), Dancing with the Devil... The Art of Starting Over (2021) y el reciente Holy Fvck (2022) son los títulos de todos sus materiales discográficos.

(Foto: IG/ddlovato)

Adicciones y trastornos de Demi Lovato

Tras el lanzamiento de su segundo disco: Here We Go Again, la cantante se fue de gira con los Jonas Brothers. Durante un concierto, Demi tuvo una pelea con una bailarina, situación que dio de qué hablar en las noticias y redes sociales. Debido al altercado, Lovato buscó ayuda por "problemas emocionales y físicos", así lo afirmó la revista People.

Sin embargo, después se reveló que esos problemas eran bullying escolar, adicciones a las drogas y al alcohol, autolesiones (cortarse así misma) y dos trastornos: alimenticio y bipolar, los cuales la llevaron a cancelar la gira e internarse en una clínica de rehabilitación cuando apenas tenía 19 años de edad.

En junio de 2018 lanzó "Sober", una canción que versa sobre su batalla contra su adicción y su recaída tras una sobriedad de seis años. Un mes después, Demi Lovato fue hospitalizada de emergencia por una sobredosis de fentanilo. En agosto de ese año agradeció a sus fans por el apoyo y aseguró "seguir luchando".

Demi Lovato cumple 30 años FOTO Especial

El año pasado, la cantante estrenó el documental Demi Lovato: Dancing with the Devil (Bailando con el diablo), un minidocumental en el que habla sobre dicha sobredosis, la cual que terminó siendo más grave de lo que muchos pensaban, pues no sólo estuvo a punto de morir, sino que además sufrió una violación.

"Creo que la gente no se dio cuenta de lo verdaderamente grave que fue. Sufrí tres derrames, tuve un paro cardíaco. Ya no puedo conducir por el daño cerebral que sufrí. Tengo puntos ciegos en mi vista también. Tuve neumonía porque me asfixié y fallo orgánico múltiple. Tengo mucha suerte de estar viva", lamenta en el corto.

Agregó que sus médicos le dijeron que sólo le quedaban "de 5 a 10 minutos" y que si su asistente no hubiera entrado, hubiera sido fatal. "Al despertar estaba totalmente ciega", aseguró. Fue entonces cuando mencionó que no sólo tuvo una sobredosis, también abusaron de ella, específicamente su dealer de droga.

"Lo que la gente no entiende es que esa noche no sólo tuve una sobredosis, también abusaron de mí. Cuando me encontraron, estaba desnuda y azul. Me dio por muerta tras abusar de mí. Ese trauma no desaparece en los primeros meses de la rehabilitación, se queda contigo un buen tiempo. Es un buen recordatorio de que aún no era mi momento. De que aún había más por vivir", finalizó.

A principios de este 2022, Demi Lovato reingresó a una clínica de rehabilitación. Sin embargo, el motivo no fue por una recaída, sino por una medida cautelar, pues la cantante ha tenido problemas para dejar por completo el alcohol y la marihuana.

"Demi tiene un compromiso con su bienestar, por lo que su plan de ahora en adelante es ingresar a rehabilitación de forma recurrente para asegurarse de estar poniendo su vida en primer lugar", declaró una fuente anónima a la revista People.

