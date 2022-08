Demi Lovato vuelve a usar pronombre "ella" luego de asumirse persona no binaria: "Me he sentido más femenina"

Luego de declararse no binaria hace más de un año la cantante Demi Lovato causó sorpresa entre sus millones de seguidores al declarar que vuelve a usar los pronombres femeninos, dando a conocer las razones por las que tomó la decisión, y explicó que para ella también ha sido algo confuso.

Lovato es una de las famosas que habló abiertamente de su sexualidad y se declaró como fluida. En julio de 2020, se etiquetó a sí misma como queer, y para marzo de 2021, se declaró pansexual, sin embargo, dos meses después, en mayo del año pasado, informó que se identifica como género no binario.

Demi Lovato vuelve a usar pronombres femeninos

La cantante y ex estrella de Disney, de 29 años, de nuevo causó polémica en los medios al declarar en una entrevista para el podcast "Spout" que vuelve a usar los pronombres femeninos. Lo que explica que haya vuelto a cambiarlos en Instagram, donde de nuevo se definió como "she/her", los correspondientes en inglés.

En el 2021 Demi se identificó como no binario. Foto: @Demi Lovato

"Sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada entre masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté a la opción de entrar a un baño y leía mujeres y hombres, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Simplemente, me sentía como un ser humano", indicó.

Demi Lovato agregó en el podcast: "últimamente, me he sentido más femenina, así que la adopté de nuevo", y reconoció que reconocido que quiere volver a usar los pronombres femeninos que usaba antes, pero entiende que se sienta confundida con todo esto.

"Creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, especialmente cuando la gente está aprendiendo. Al final se trata de respeto", declaró Lovato.

¿Qué es el género no binario?

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las personas del género no binario, o fluido, son aquellas que no se identifican única o completamente como mujeres u hombres. Se reconocen con aspectos de ambos y, tal como lo indica el término, pueden fluir entre uno y otro.

Algunos simplemente no se identifican como hombre o mujer y se sienten más cómodas con una identidad no binaria. Dentro de ellas están las personas transgénero, transexuales, género fluido, agénero, género neutro, entre otros.

