¿Qué significa ser no binario? Demi Lovato y otras celebridades se identifican con este género

Quizás en los últimos años has escuchado cada vez más el ser no binario; probablemente has visto este término en redes sociales u otras plataformas de internet; tal vez conoces a alguna persona que se identifique como tal o posiblemente tú también te sientes cercano a este género.

Sea cual sea la razón por la que ser no binario llama tu atención, aquí te explicamos algunos aspectos de este término y resolvemos algunas de las dudas más comunes en torno a esta identidad de género.

¿Qué es la identidad de género?

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología, la identidad de género se refiere a las actitudes, sentimientos y comportamientos individuales con respecto al sexo biológico de una persona; es decir, es una construcción social.

Es fundamental no confundir identidad de género con sexo biológico, pues este último ese que se le asigna a una persona al nacer. Se basa e las características biológicas que indican la masculinidad o feminidad gracias a cromosomas, hormonas y genitales.

La identidad de género corresponde al sentido psicológico de una persona que puede o no corresponder al sexo al nacer y tampoco se define por su orientación sexual.

¿Qué es el género no binario?

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las personas del género no binario, o fluido, son aquellas que no se identifican única o completamente como mujeres u hombres. Se reconocen con aspectos de ambos y, tal como lo indica el término, pueden fluir entre uno y otro.

Algunos simplemente no se identifican como hombre o mujer y se sienten más cómodas con una identidad no binaria. Dentro de ellas están las personas transgénero, transexuales, género fluido, agénero, género neutro, entre otros.

Las personas que se identifican como no binarias usan pronombres neutros partiendo del uso de la ‘e’ como terminación y piden que se les llame como tal. Por ejemplo:

Elle

Ellos/Elles

Nosotros/Nosotres

Colectivos nacionales e internacionales han luchado arduamente por la visibilidad de las personas del género no binario; pidiendo que se respete su identidad y reconocer el amplio espectro de la comunidad LGBTQ+, apostando por la no discriminación y alentando a conocer más del tema para no caer en falsa información. Algunos artistas como Ezra Miller, Demi Lovato, Elliot Page y Harry Styles, entre otros, han ayudado a visibilizar la problemática.