¿Qué significa ser una persona no binaria?; existen diversos tipos

Cada vez es más frecuente escuchar o leer a las personas hablar sobre el lenguaje inclusivo, la diversidad y sobre identidades no binarias, lo cual ha generado mucha polémica y críticas en los debates del día a día en la sociedad.

Sin embargo, también es importante destacar que estos temas han sido más tomados en cuenta por los medios de comunicación, las redes sociales, la educación, así como ciertas instituciones que buscan empatizar con la diversidad que puede existir en cada persona que habita un espacio del mundo.

Este tema ha sido puesto sobre la mesa incluso por la Real Academia Española (RAE), señalando entonces que rechazaba el uso de la “e” para el lenguaje inclusivo, ya que éste está “de más”.

Identidades no binarias

Las personas no binarias se refiere a aquellas que no se identifican exclusivamente como hombre o mujer, ya que la gente no binaria puede identificarse como hombre y mujer al mismo tiempo, y también existen otras identidades completamente fuera de esas categorías socioculturales y políticas.

Existen diversos tipos de géneros no binarios, te presentamos algunos de los más comunes:

Agénero: No tener una identidad de género específica o tener una identidad de género que es neutral. Algunas veces es utilizado indistintamente con género neutral, sin género o neutro.

Bigénero: Tener dos identidades o expresiones de género distintas, ya sea simultáneamente, en diferentes momentos o en diferentes situaciones.

Género fluido: Moverse entre dos o más identidades o expresiones de género.

Genderqueer: Un término general para individuos con identidades de género no binarias.

No binario: El término que abarca todas las identidades y expresiones de género fuera del binario de género; también se conoce como enby.

Tercer género: Tener una identidad o expresión de género que no está definida en términos de las opciones binarias (masculino/femenino). También puede ser referido como tercer sexo u otro género.

