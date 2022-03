Alejandro Betancourt se sincera sobre su experiencia en caso NXIVM y su relación con Keith Raniere | Podcast

En 2019, Keith Raniere fue declarado culpable por múltiples cargos de delitos contra cientos de mujeres como líder de la empresa NXIVM, la cual era tan solo una cubierta de una secta sexual. Este escándalo mundial llamó la atención de millones de personas por su forma de operar.

Fue en 1998 cuando Keith Raniere, autodenominado genio matemático, gurú, filósofo y empresario, fundó NXIVM, una compañía con sede en Albany, Nueva York, que ofrecía cursos de superación, desarrollo y formación personal y profesional a través del denominado Executive Success Programs o Programas de Éxito Ejecutivo; ESP por sus siglas en inglés.

Este modelo de negocio rápidamente fue aceptado por miles de personas en Estados Unidos y el resto del mundo; sin embargo, era tan solo la fachada de una secta sexual con su fundador como líder absoluto, quien usaba su poder para forzar a mujeres a tener relaciones con él a cambio de apoyo y dinero.

NXIVM en México

El crecimiento de la empresa fue tal que se expandieron a diferentes lares del mundo; desde Canadá y Guatemala, hasta México, donde se instalaron en el año 2000 con la cesión de la licencia del programa ESP a dos jóvenes empresarios, entre ellos, Alejandro Betancourt.

En una charla exclusiva con Paco Santamaría en el podcast Guía para el Homo Sapiens Moderno de Heraldo Podcast, Alejandro Betancourt contó su experiencia con NXIVM y aseguró que fue una víctima más de gurú Keith Raniere y sus mentiras.

‘Yo siempre quise ser mejor como persona, en todos los aspectos y por eso tomé este curso en enero de 2002. Buscaba respuestas a preguntas que quizás eran un tanto simples pero que me movían mucho internamente. Desde joven me decían que tenía todo para ser feliz y no lo sentía; por ahí me llegaron para ser parte de esto’, dijo.

Y es que en palabras de Alejandro, nunca se dio cuenta que estaba siendo manipulado y adentrándose en una secta empresarial que manejaba cosas turbias alejado de las vistas de sus colaboradores.

‘Nunca me di cuenta que estaba siendo manipulado; fueron 16 años trabajando con ellos y fue hasta que explotó la bomba que lo supe. Keith no era nada tonto, el curso y los contenidos eran muy buenos, con herramientas que sí servían. Pero la realidad es que fue usada para fines malos’, aseguró.

En retrospectiva, tras tres años de alejarse de la empresa, Alejandro Betancourt hizo un recuento y comentó en exclusiva del momento en el que se dio cuenta de que era un negocio turbio.

‘Yo encaré a Keith cuando salió toda la información al respecto, a pesar de mi admiración hacia él. Pensaba que era una persona ética y recto, pero me negó todo y ahí fue cuando me di cuenta de que esto no era lo que yo pensaba’.

Así fue como una de las grandes mentiras cayó desatando un escándalo internacional. Hoy en día, Keith Raniere enfrenta una sentencia de 120 años en la cárcel, mientras las autoridades de México y el mundo intentan desapar más verdades sobre NXVIM.