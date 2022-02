¡Histórico! Así es la primera acta de nacimiento entregada a una persona de género no binario en México | FOTO

Este miércoles 16 de febrero se dio a conocer la noticia de que en el estado de Guanajuato se entregó la primer acta de nacimiento que reconoce a una persona de género no binario.

El documento, expedido el pasado 11 de febrero por la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, está al nombre de Fausto Martinez, originarie del municipio de Celaya.

La entrega del acta fue posible gracias a una demanda de amparo promovida por la asociación Amicus.

”Este es un logro histórico que hemos concretado en nuestro estado”, expresó Fausto Martínez

”Es el primer caso de este tipo en México, hasta donde tenemos conocimiento en nuestras tres organizaciones”, indicó la organización en un comunicado en redes sociales.

¿Qué es ser una persona de género no binario?

Demi Lovato, Ezra Miller y Elliot Page son personas del medio artístico que han comunicado ser de género no binario.

“Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binarie y que oficialmente cambiaré mi pronombre a elle”, indicó en su cuenta de Twitter Lovato.

De acuerdo con información de la periodista trans Laurel Miranda, el género no binario es la identidad de aquellas personas que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino.

Sus pronombres en ingles es they y them; en español es "elle".

