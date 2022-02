"Defender mi vida no es un delito": Roxana Ruiz asfixió a su violador en Neza; hoy salió en libertad | VIDEO

La madrugada de este miércoles 16 de febrero se dio a conocer que Roxana Ruiz, la joven que fue acusada del homicidio de un hombre que la violó en mayo de 2021, salió en libertad condicional del Penal Nezahualcóyotl-Bordo de Xochiaca, donde enfrentaba un proceso penal.

Desde el momento de su detención, diversas colectivas feministas se manifestaron y realizaron marchas en apoyo a la mujer, quien fue liberada por un juez luego de 9 meses en prisión.

A través de redes sociales, integrantes de la Colectiva "Nos Queremos Vivas Neza" difundieron un video donde se aprecia el momento en el que Roxana pisa de nuevo las calles de la localidad.

Hoy Roxana llevará su caso en libertad y la próxima audiencia se realizará el viernes 18 de febrero.

El pasado 8 de mayo de 2021, Roxana habría asfixiado con una playera a un hombre identificado como Sinaí, esto luego de que abusara sexualmente de ella al interior de su domicilio.

De acuerdo con reportes oficiales, la mujer fue detenida cuando intentaba deshacerse del cuerpo en la calle Organillero, en la colonia Benito Juárez.

A través de una carta difundida en redes sociales, Roxana narra que llevaba 7 años viviendo en el municipio a lado de su esposo e hijo, todos oriundos de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca.

Se dedicaba a vender papas fritas y aquel día de mayo, tras finalizar su jornada, una conocida de una abarrotera frente a su puesto, la invitó a tomarse una cerveza.

Accedí, estaba cansada y mi peor de todo fue confiar en ella, no la justifico, pero casi no tengo amigas, sólo tome una cerveza y le dije que me iba

Cuando se retiraba del lugar, el hombre la abordó y se ofreció a acompañarla a su casa, donde le insistió en darle alojamiento porque su "casa estaba muy lejos".

Muchos me van a juzgar por lo que hice y tal vez dirán 'es culpa de ella, lo dejó entrar', estaba espantada tenía miedo, lo dejé pasar, le puse una colchoneta y le dije que ahí se podía dormir, me acoste y luego de unos minutos se subió a mi cama, me empezó a quitar la ropa, me golpeó, me violo