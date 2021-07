Demi Lovato pide la identifiquen como no binaria

Demi Lovato fue sincera con sus seguidores y les dijo que no se va a molestar si por accidente la confunden con algún género, ya que admite que no ha sido fácil para ella identificarse como no binaria.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante mandó un mensaje en el que pidió a las personas que hagan un esfuerzo de buena fe para referirse a su persona como debe de ser, es decir, como elle.

Mencionó que cambiar de género está bien y que es una gran transición cambiar los pronombres que ha usado en toda su vida. Además, agregó que si se respeta su verdad y la recuerde, el cambio será natural.

“Si cambias de género, está bien. ¡A veces accidentalmente me equivoco de género! Es una gran transición cambiar los pronombres que he usado para mí toda mi vida. ¡Y es difícil de recordar a veces! Mientras sigas tratando de respetar mi verdad, y mientras yo recuerde mi verdad, el cambio vendrá naturalmente”, expresó Lovato.

También dijo estar agradecida por el esfuerzo de sus seguidores al tratar de recordad lo que significa su proceso de curación.

“Estoy agradecido por tu esfuerzo por tratar de recordar lo que significa tanto para mi proceso de curación”.

Cabe recordar que, a principios de este año, Demi se identificó como no binaria, señalando que los nuevos pronombres iban más de acuerdo con la manera de expresar su género que los originales y que usa la mayoría de la gente.

Con información de Redacción Agencia México.