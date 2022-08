Grupo Firme se atreve a lanzar emblemático tema de José Alfredo Jiménez e invitan a "El Fantasma" y "El Yaki" | VIDEO

En el canal oficial de YouTube de Grupo Firme ya está disponible su nueva canción, se trata de “Pa’ todo el año”, un éxito en voz de José Alfredo Jiménez y que ahora los cantantes llamados el “fenómeno” del momento le impregnaron su propio estilo para compartirla con el público.

La canción es el nuevo sencillo de la banda originaria de Tijuana, Baja California y Culiacán, Sinaloa y a pocas horas de su lanzamiento ya está en tendencias y con miles de reproducciones, además de cientos de comentarios que alagan el proyecto de los jóvenes.

Cabe destacar que el video se grabó en formato en vivo, y en las imágenes aparecen Alexander García "El Fantasma" y Luis Alfonso Partida “El Yaki”, amigos de los integrantes de Grupo Firme y fieles fanáticos de José Alfredo Jiménez.

“Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa

Cantaré por todo el mundo

Mi dolor y mi tristeza

Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme

Y aunque yo no lo quisiera

Voy a morirme de amor”, dice el coro de la canción que es de la autoría de Jiménez.