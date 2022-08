Cynthia Rodríguez: Así fue el día entre lágrimas le pidió un bebé a Santa Claus | VIDEO

El reconocido periodista de espectáculos, Alex Kaffie, reveló en su última columna para El Heraldo de México que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya se encuentran realizando todos los preparativos para anunciar por todo lo alto que se convertirán en padres en los próximos meses y tras la noticia, en redes sociales revivieron un video en el que aparece la conductora de “Venga la Alegría” pidiéndole a Santa Claus un bebé como regalo navideño, por lo que las imágenes han enternecido a los seguidores de la pareja.

En su columna llamada “Sin Lisonja”, Alex Kaffie desatapó que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya se encuentran en México después de un largo viaje por Europa en el que aprovecharon para escribirle a la cigüeña y aseguró que los ex académicos ya se encuentran planeando junto a un equipo de relaciones públicas cómo es que darán la feliz noticia de su próxima paternidad.

La mediática pareja todavía no hace oficial la noticia de su embarazo. Foto: Especial

“En los próximos días la conductora y el cantante darán la noticia de que están esperando bebé. Los exalumnos de La Academia apenas aterrizaron en México tuvieron una junta con la gente que les lleva la imagen para detallar cómo, cuándo y dónde se va a dar la buena nueva”, fueron las palabras de Kaffie, quien señaló que desconoce si Cynthia Rodríguez tiene planeado regresar a “Venga la Alegría” o si tendrá alguna participación especial en “La Academia 20 años”.

Cynthia Rodríguez le pidió un bebé a Santa Claus

En las vísperas de la navidad 2021, Santa Claus visitó el foro de “Venga la Alegría” para leer las cartas de los conductores del famoso matutino de TV Azteca y cuando llegó el turno de Cynthia Rodríguez, la presentadora no pudo evitar llegar a las lágrimas al momento de pedir encarecidamente que lo único que quería como regalo navideño era un bebé.

“Querido Santa: este año quiero agradecerte porque soy una persona muy afortunada y por eso quiero hacer una petición muy especial. Tengo una familia hermosa, mis papás, mis hermanos y mis hermosos sobrinos. Creo que soy una buena tía y me esfuerzo por ser una buena hermana e hija porque mi familia es lo más importante en mi vida. Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: ¿Me puedes traer un bebé? Creo que estoy lista ahora sí para formar una familia”, fueron las palabras que dijo entre lágrimas Cynthia Rodríguez.

Como se mencionó antes, el emotivo video de Cynthia Rodríguez y Santa Claus volvió a ser difundido en redes sociales y sus seguidores se mostraron más que emocionados porque finalmente se le cumplirá su deseo navideño, el cual ya venía buscando desde hace un par de años, sin embargo, por razones que se desconocen no había podido quedar embarazada.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera hicieron pública su relación en 2016 y en más de una ocasión manifestaron su deseo de ser padres y por ello a finales del pasado mes de mayo decidieron poner en pausa todos sus proyectos para embarcarse en un viaje por diferentes latitudes del globo terráqueo y a su vez hacer un nuevo intento por convertirse en padres, el cual, finalmente les dio resultado.

