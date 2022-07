Cynthia Rodríguez: 5 FOTOS en bikini con las que presume sus costosas vacaciones lejos de VLA

En las últimas semanas, la guapa conductora de televisión, Cynthia Rodriguez ha estado en boca de todos gracias a las fotografías que comparte en su cuenta en Instagram, demostrando lo bien que la está pasando en sus envidiables vacaciones por Europa.

Como sabes, hace unos meses, la estrella de TV Azteca sorprendió a todos los los televidentes al anunciar que se alejaría por varios meses de las transmisiones del matutino ya que se enfocaría en varios proyectos personales junto a su novio, Carlos Rivera.

Sin embargo, eso no fue ningún pretexto para que la exalumna de La Academia se alejara de sus fieles seguidores en redes sociales ya que de manera constante compartió fotografías presumiendo su envidiable figura en pequeños bikinis que le quedaron a la medida.

Cynthia Rodríguez: 5 fotos en bikini desde sus vacaciones

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la estrella de TV Azteca ha compartido imágenes que no han pasado desapercibidas para nadie ya que deja al descubierto su gran figura en looks que roban miles de "me gusta".

Foto: Instagram/@cynoficial

Una de las galerías de fotos que más reacciones acumuló es aquella en la que Cynthia Rodríguez modeló un pequeño traje de baño en color verde; la conductora posó rodeada del mar y la naturaleza.

Foto: Instagram/@cynoficial

Otra de las imágenes que robó reacciones en Instagram es aquella en la que la conductora de Venga La Alegría posó mientras tomaba el Sol; la joven deslumbró con un bikini blanco, un micro shors y unas gafas oscuras que resaltaron su envidiable bronceado.

Foto: Instagram/@cynoficial

Hace unos días, la cantante se convirtió en la sensación en redes sociales después de subir ardiente sesión de fotos en blanco y negro; las fotografías inmediatamente sumaron miles de me gusta pues dejó al descubierto su tonificado abdomen y sus piernas de infarto.

Foto: Instagram/@cynoficial

En esa misma sesión, Cynthia Rodríguez dejó claro que no extraña Venga La Alegría ya que luce sumamente tranquila; los fans celebraron que comparta sus vacaciones con ellos y que mejor manera de hacerlo que con varias imágenes en bikini.

Foto: Instagram/@cynoficial

