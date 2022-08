Maya Nazor se luce en bikini a dos meses de convertirse en mamá

Maya Nazor no para de sorprender a sus 3.7 millones de seguidores de Instagram, pues ha compartido algunas fotos en las que muestra que ya recuperó su figura a tan sólo dos meses de convertirse en mamá de Luka, su bebé con Santa Fe Klan. Ahora, la influencer subió a su cuenta oficial una imagen en la que modeló un diminuto bikini, con el que dejó ver su espectacular figura de reloj de arena.

La modelo de 23 años es muy activa en sus redes sociales, siendo la plataforma de Meta una de sus favoritas, ya que es ahí en donde comparte algunos momentos personales, así como sus mejores looks, con los que conquista a sus fanáticos y los del intérprete de "Así soy", pues con ellos modela su figura y enseña las mejores combinaciones para diferentes eventos.

Maya Nazor conquista la red en diminuto bikini

Aunque para muchas mujeres no es fácil recuperar su figura después del embarazo, ya que esto depende de cada tipo de cuerpo, todo parece indicar que para Maya no ha sido complicado, sobre todo porque hace uso de las fajas modeladoras, así lo ha dejado ver en sus redes sociales, puesto que recientemente compartió una foto en la que se lució con una de estas prendas que ayuda a ceñir la zona del vientre.

Este miércoles, la novia de Santa Fe Klan compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se lució con un diminuto bikini con brillos. Desde su residencia en Zapopan, Jalisco, la modelo mostró que a dos meses de haber dado a luz a Luka, ya tiene una figura estilizada, en la que destacan sus curvas y su vientre plano, la cual tenía antes de haberse embarazado a finales del año pasado.

Con tan sólo un emoji de carita feliz, Maya Nazor compartió la fotografía que ya obtuvo más de 280 mil "likes", y en la que recibió cientos de comentarios halagadores como "Diosa", "Divina muñeca", "Barbie", "Te amamos mayita y estamos muy orgullosos de ti, siempre te apoyaremos" y "Wow no parece que seas mamá jeje".

Maya Nazor se ha colocado como una influencer de moda, pues en sus cuentas oficiales comparte looks, que no sólo son innovadores, también atrevidos, por lo que se ha convertido en un ejemplo para las mamás jóvenes, debido a que con cada uno de sus atuendos demuestra que tener un bebé no es pretexto para dejar de lado la coquetería, sobre todo cuando es tan joven.

Maya Nazor presume su figura en bikini Foto: IG @nazormaya

Maya Nazor y Ángel Quezada, nombre real del rapero, comenzaron una relación en agosto del año pasado, de hecho a principios del mes, celebraron su primer aniversario. En tanto, la influencer ha compartido algunas fotos de Luka, como la que mostró de su rostro, y que enamoró a sus millones de seguidores.

SIGUE LEYENDO:

Santa Fe Klan sigue los pasos de Nodal y se tatúa el rostro de su novia Maya Nazor