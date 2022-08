Eugenia Cauduro: esta es la dura enfermedad que la llevó a subir 30 kilos de peso; "me veía envejeciendo con el padre de mis hijos"

La actriz Eugenia Cauduro se convirtió este miércoles en tendencia en redes sociales luego de dar a conocer que había bajado 18 kilos de peso después de que una fuerte enfermedad la llevó a subir hasta 30 kilos; Cauduro se dio a conocer en la década de los 90 por sus interpretaciones en la pantalla chica, en donde despuntó su carrera como actriz.

La también modelo triunfó no solo apareciendo en exitosas producciones de televisión sino también en importantes campañas publicitarias; no obstante, en años recientes sorprendió a sus fanáticos debido a que experimentó un radical cambio físico, pues una enfermedad la llevó a dejar atrás su estilizada figura y subió más de 30 kilos.

Muchos la han de recordar por su trabajo en la campaña de televisión "Una estrella más del canal de las estrellas", en la cual Eugenia Cauduro lucía trajes típicos de diferentes regiones del país. No obstante, una vez que comenzó a subir de peso, la famosa comenzó a recibir duros comentarios y críticas por su nuevo aspecto, aunque pocos conocen aún el motivo que la llevó a experimentar este radical cambio físico.

Eugenia Cauduro y su lucha contra la depresión

Eugenia Cauduro reveló recientemente que el motivo que la llevó a subir de peso de manera radical fue una enfermedad que muchas personas han afrontado antes; la depresión, la cual se detonó tras su divorcio de Enrique Morán, episodio que la afectó de manera muy fuerte ya que siempre soñó con tener una familia unida.

La actriz durante la etapa en que triunfaba en las telenovelas mexicanas. FOTO: Instagram

“Yo me separo embarazada, cuando me doy cuenta de esto estaba embarazada de Luciana y fue la gran depresión que me llevó a subir más de 33 kilos, mi ilusión de vida era hacer una familia, soy pro familia, soy muy hogareña, me veía envejeciendo con el padre de mis hijos”, declaró la actriz durante una entrevista para el canal Tlnovelas.

Eugenia Cauduro ha bajado al menos. 30 kilos de peso. FOTO: Instagram

Cauduro aseguró en aquel momento que sus hijos notaron que experimentaba un problema de salud por lo que se preocuparon y decidieron hacérselo saber, momento en el que decidió que no podía continuar su vida de esa manera ya que conforme más pasaban los años, el incremento en su peso era mayor debido a su descontrolada manera de comer.

La actriz relató que tras la fuerte depresión que vivió debido a su separación de Enrique Morán, fue el apoyo y los mensajes de sus hijos los que la llevaron a retomar un estilo de vida saludable:

Así luce la actriz en la actualidad. FOTO: Especial

“Ese sueño que era el sueño de mi vida, cuando lo ves que se está desdibujando y cayendo en pedazos fue muy difícil, encontré en la comida una gran aliada, empiezan a darse cuenta de que mamá tiene un problema, un día le pregunto a Patricio: ‘¿Oye, amor, eres feliz?’, me dice: ‘Sí, má, bueno, me faltaría una cosa para ser feliz’, eso me confrontó muy cañon, la respuesta de mi hijo: ‘Tener una mamá delgada’, madr**s, fue un madrazo. Fue un madrazo que mi hijo me dijga: ‘Lo que me hace falta para ser feliz es tener una mamá delgada’, dejé mi hamburguesa”, aseguró.

Eugenia Cauduro también confesó que la pandemia de Covid-19 y el sedentarismo complicó un poco las cosas, no obstante, no se ha rendido en su propósito de seguir bajando de peso ya que tras vivir la obesidad en primera persona se dio cuenta que eso era “un infierno”, del cual salir no es tan fácil salir como ella se imaginaba.

