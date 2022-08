Jennifer Lopez revela la rutina de 5 minutos con la que luce 20 años más joven

Jennifer Lopez es no solo una de las grandes cantantes que ha tenido esta generación, también una talentosa actriz que ha logrado triunfar por cuenta propia y que se ha convertido en un ejemplo de empoderamiento no solo entre sus colegas, sino también en torno a la comunidad latina, de la cual orgullosamente forma parte, y del gremio de actores y actrices de Hollywood.

Su belleza es indiscutible, además que gracias a sus rutinas de ejercicio luce muchos años más joven y mantiene un sorprendente cutis que es la envidia de todos; recientemente J Lo, como la conocen muchos, reveló cuál es la fórmula que la ha llevado a mantenerse joven y luciendo un rostro humectado e iluminado todo el tiempo.

Jennifer Lopez declaró que uno de sus trucos para lucir hasta 20 años más joven es el cuidado de su piel y, en particular, de su rostro, ya que, lleve o no maquillaje, siempre presume de una piel radiante y con un brillo totalmente natural. Ante eso, sus fanáticos, admiradores y seguidores en redes le han cuestionado cómo logra mantener ese aspecto y ha sido la propia actriz quien ha revelado su secreto.

Jennifer Lopez y el truco que la lleva a lucir un rostro 20 años más joven

La "Diva del Bronx" no ha dudado un segundo en dar a conocer a sus fans uno de sus secretos mejor guardados; el método que la ha llevado a mantener una piel suave, brillante, humectada y tersa, la cual la hace ver incluso hasta 20 años más joven. Se trata de una rutina de skincare a la que recurre cada mañana y a la cual destina solo 5 minutos diariamente.

J Lo posee uno de los rostros más bellos del espectáculo. FOTO: Especial

J Lo suele cuidar su cutis con los productos de su propia marca de belleza, JLo Beauty, y en este caso no es la excepción. Mediante un video publicado en su cuenta Instagram, la también empresaria confesó a sus seguidores en redes sociales que realiza este régimen de cuidados de cinco minutos mientras toma una taza café.

''Obviamente, tengo todos mis productos de JLo Beuty aquí. Esto no está organizado, así es como se ve todos los días. Así es como lo hacemos'', confesó la actriz y cantante, quien destacó que siempre utiliza productos de su línea homónima, que lanzó en enero de 2021, para su cuidado personal.

''Obviamente, tengo todos mis productos de JLo Beuty aquí. Esto no está organizado, así es como se ve todos los días. Así es como lo hacemos'', contó a sus fans en un video. El método empleado es muy sencillo; la actriz limpia primero a fondo sus poros con el limpiador en crema y gel That Hit Single Cleanser:

La cantante luce siempre una piel radiante y firme. FOTO: Especial

''Desarrollamos este limpiador para quitar realmente toda la suciedad, la grasa y el exceso de maquillaje. No sé incluso cuando lo lavo la noche anterior, a veces siempre siento que hay un poco en la línea matutina es muy, muy importante para preparar tu rostro durante todo el día'', declaró.

Enseguida se enjabona el rostro con el limpiador en crema en gel y se enjuaga suavemente con agua. Jennifer Lopez confesó que es tan fanática de este producto limpiador que tiene botellas de repuesto en todos los rincones de su baño. Después, recurre al "ingrediente secreto": el JLo Glow Serum, un suero que unta por todo su rostro y le da brillo y firmeza a su cutis. ''Tienes que cuidar tu piel desde que eres muy joven'', aseguró.

Finalmente J Lo utiliza la crema de ojos That Fresh Take Eye Cream por las mañanas y finaliza su skincare colocando su protector solar: ''Esa es probablemente una de las cosas que hice desde una edad muy, muy joven que me ayudó a preservar mi piel ahora'', narró al tiempo que utilizaba una botella de That Big Screen Broad.

''Nuestro protector solar tiene una hermosa textura batida, puedes ver que es casi como crema batido. Fue diseñado para poder usarlo todos los días debajo del maquillaje como humectante'', aseguró la cantante mientras tomaba una dosis del Suplemento Dietético That Inner Love, el cual consta de 12 vitaminas y minerales e incluyen vitamina E, extracto de aceite de oliva y manganeso.

