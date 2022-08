Yanet García modela su silueta en ajustado conjunto de licra

Además de publicar fotos en las que eleva la temperatura con coquetos looks, Yanet García también presume su trabajado cuerpo en looks deportivos, como fue el caso de este miércoles, cuando compartió en su cuenta de Instagram, un conjunto de licra con el que modelo su silueta. Con la imagen la modelo se confirmó como una de las más bellas de las plataformas digitales y recibió cientos de comentarios halagadores.

La ahora influencers ha destacado en las redes sociales por presumir su silueta en atrevidas fotos, pues constantemente comparte instantáneas en la que se deja ver con bikinis y lencería muy reveladora, pues hay que recordar que la originaria de Monterrey, Nuevo León, es una de las famosas que abrió su cuenta de OnlyFans, por eso ocupa sus otros sitios para darle promoción mostrando una "probadita" de lo que pueden encontrar.

Yanet García resalta su figura con entallada licra

Además de presumir su figura en su cuenta de la plataforma de Meta, la ex "chica del clima" del programa Hoy, también muestra su lujosa forma de vida, pues hay que recordar que desde el 2021 se fue a vivir a Nueva York. Esta mañana, Yanet compartió una foto posando desde las calles de SoHo, un barrio neoyorkino que está lleno de boutiques de diseñador, cadenas de tiendas opulentas y galerías de arte sofisticadas.

Foto: IG @iamyanetgarcia

Este lugar, fue el escenario perfecto para que García, de 31 años, modelara un conjunto de licra verde, con el cual resaltó su curvilínea figura, la cual es muy aclamada por muchos de sus seguidores, quienes quedan boquiabiertos con cada uno de sus looks. Y este último no fue la excepción, pues la influencer ganó miles de "likes" y cientos de cometarios halagadores.

"When you know what you want, and you want it bad enough, you'll find a way to get it" (Cuando sabes lo que quieres, y lo quieres lo suficiente, encontrarás una manera de conseguirlo), fue la frase que utilizó la modelo mexicana para compartir la foto en la que mostró como llevar un atuendo de licra, haciendo de este un look deportivo.

"Bella", "You are so beautiful", "Hermosa", "Sin palabras" y "Que hermoso cuerpo tienes Yanet", son algunos de los cientos de mensajes que se pueden encontrar entre los emojis de corazón, fuego y caras enamoradas, que están en la zona de cometarios de la foto que ha gustado mucho a sus más de 14.8 millones de seguidores en Instagram.

Foto: IG @iamyanetgarcia

Yanet García hizo casting en 2013 para ser parte de Nuestra Belleza Nuevo León, sin embargo, no quedó seleccionada. Años más tarde se lanzó a la fama como "La Chica del Clima" del programa "Gente Regia", por lo que fue convocada para ser parte de "Hoy", emisión que dejó para mudarse a Estados Unidos y seguir su carrera como modelo y health coach.

