Yanet García enciende la red con bikini blanco | FOTO

Yanet García se volvió a llenar de halagadoras palabras después de publicar en su cuenta de Instagram una foto en la que posó con un diminuto bikini blanco con el que conquistó la red y elevó la temperatura al mostrar su curvilínea figura. Con esta imagen, la modelo y actriz vuelve a confirmar porque es una de las favoritas de las plataformas digitales.

Con más de 14.8 millones de seguidores en la plataforma de Meta, la ex "Chica del Clima" del programa Hoy se ha convertido en la sensación de internet, esto debido a las atrevidas fotos que comparte en sus cuentas oficiales, pues hay que recordar que es una de las famosas que decidió abrir su cuenta de OnlyFans, en la cual sube contenido exclusivo para sus seguidores que pagan una suscripción.

Yanet García enamora con sus coquetos atuendos Foto: IG @iamyanetgarcia

Yanet García luce diminuto bikini blanco

La modelo, de 31 años, comenzó el fin de semana consintiendo a sus fans al compartir una foto presumiendo su escultural silueta en un diminuto bikini blanco. La pieza destacó sus curvas y su piel bronceada que lucía con algo de brillo, un efecto que encantó a sus seguidores quienes no tardaron en llenarla de halagadoras palabras y miles de "likes", demostrando su cariño por la conductora.

"Remember Who You Are" (Recuerda quien eres), fue la frase con la que Yanet compartió la imagen en la que posa desde un escenario natural, el cual fue perfecto para centrar la atención en el traje de baño de dos piezas en color blanco que destaca por sus cintas en la cintura en la parte del panty y sus copas de triángulo, un bañador perfecto para verse sensual en la playa o la alberca en los días de verano.

Como era de esperarse, García no tardó en llenarse de miles de "me gusta" y halagadoras palabras por parte de sus seguidores, compañeros y amigos, uno de ellos el maquillista Alfonso Waithsman a quien etiquetó en la postal, pues es quien ha sido su estilista en durante sus sesiones de fotos.

Yanet García se luce en diminuto bikini Foto: IG @iamyanetgarcia

Yanet García hizo casting en 2013 para ser parte de Nuestra Belleza Nuevo León, pero no quedó seleccionada. Años más tarde se lanzó a la fama como "La Chica del Clima" del programa "Gente Regia" y después en "Hoy", emisión que dejó para mudarse a Estados Unidos y seguir su carrera como modelo.

