Desde la playa, Yanet García confirmó por qué es una de las mujeres más hermosas del mundo

Yanet García es una de las celebridades más activas en las plataformas virtuales. Cuando no comparte videos de rutinas de entrenamiento o recetas de bebidas saludables, son contenidos que suben la térmica de las redes. La ex presentadora del clima de la señal “Televisa” cuenta con una popular cuenta en el sitio Onlyfans y suele compartir detalles y adelantos en sus perfiles oficiales.

Yanet le dedicó parte de sus logros actuales a su amigo y maquillador, Alfonso Waithsman. “Eres un ser maravilloso @waithsman “Tu talento te podrá abrir una puerta, pero será tu actitud la que determinará que tan lejos vas a llegar “Eres GRANDE mi Waithsman por eso estas donde estás! Te quiero y admiro mucho” fueron las sentidas palabras de la influencer.

En las últimas horas, Yanet García volvió a demostrar toda su hermosura en las comunidades virtuales. La modelo publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que desató todos los suspiros de sus millones de followers de alrededor del mundo. La morocha lució un traje de baño y un pareo blanco. La oriunda de Monterrey complementó su look con su cabello suelto, un delicado make up y lentes de sol.

“Comienzo de Algo Nuevo @yanetgarciahealthcoach” fue el corto y enigmático texto que eligió García como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de García cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los mil corazones en tan solo horas. “You love you love you love you love you love you love you love you yanet García hermosa bella linda princesa mi regiomontana de estados unidos”, “Wow eres la Creacion suprema eres unica por tu BELLEZA perfecta.......HERMOSA mujer una muñequita linda” y “Ke bueno está el mar y tambien tu rico bombón” fueron algunos de los mensajes que recibió la mediática.