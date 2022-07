Yanet García presume su figura con mini vestido de crochet al ritmo de Karol G | VIDEO

Yanet García es una de las celebridades favoritas de OnlyFans y las redes sociales por sus fotografías con las que eleva la temperatura al mostrar su escultural figura, como el más reciente video en el que mueve sus caderas al ritmo de Karol G mientras posa con un mini vestido de crochet.

Gracias a su talento ante las cámaras e indudable belleza, la conductora ha logrado colocarse entre las mexicanas mejor pagadas en la famosa plataforma de contenido para adultos donde tiene cerca de 400 publicaciones y más de 300 mil suscriptores, quienes no han dudado en llenarla de halagos.

A través de su cuenta de Instagram, la "Chica del clima" da a sus más de 14 millones de seguidores una muestra de lo que pueden encontrar en su perfil de OnlyFans y para ello comparte algunas fotografías en lencería y ajustados bikinis que acompaña con elegantes y coquetos vestidos.

Como el más reciente con el que se sumó a la moda del crochet al usar una de estas prendas en red con discretos diseños de flores y aberturas en la parte de las piernas, la cintura y el cuello, ideal para atraer las miradas a esta parte del cuerpo. La también modelo optó por combinarlo con un elegante conjunto de lencería en color negro.

La exconductora del matutino "Hoy" se ha convertido en un referente de moda gracias a sus atuendos dignos de copiar para las vacaciones de verano, entre aquellos que le han ganado una lluvia de halagos se encuentran los vestidos en red y mini que son ideales para las altas temperaturas.

Los colores neón ganan popularidad y son cada vez más celebridades que optan por usarlos en la playa convirtiéndose en el centro de atención, como el de Yanet García en tonos amarillos que combinó con un vestido con diseño en red de colores por el que de inmediato fue señalada por sus fans como el tesoro al final del arcoíris.

Aunque la arrolladora belleza de Yanet García la ha llevado a ser una de las mexicanas favoritas en OnlyFans, algunos de sus suscriptores se quejaron recientemente en redes sociales al asegurar que el contenido en la plataforma es igual al que comparte en su cuenta de Instagram.

Al respecto, la modelo no dio ninguna declaración, sin embargo, no es la primera vez que es blanco de controversia ya que algunos internautas aseguran que su envidiable figura es resultado de las cirugías y no de la estricta rutina de ejercicio como ella lo ha señalado.

