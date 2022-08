Aneliz Aguilar derrocha belleza desde la playa con este coqueto bikini: FOTO

Aneliz, la hermana mayor de Ángela Aguilar, acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó belleza desde la playa donde lució su estilizada figura utilizando un diminuto bikini negro que le permitió confirmarse como todo un referente de la moda y estilo, además, como era de esperarse, la primogénita de Pepe Aguilar se llevó decenas de halagos.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Aneliz Aguilar compartió la mencionada fotografía, la cual, fue tomada en escala de grises, sin embargo, esto no impidió que se pudiera apreciar que tenía como fondo una paradisiaca playa, mientras que en cuanto a su outfit se trataba de un diminuto bikini negro que la hizo resaltar su espectacular silueta, no obstante, la joven de 24 años fue muy cuidadosa de no enseñar demás y para ello utilizó un pareo corto y para complementar su outfit Aneliz utilizó un par de gafas de sol que le dieron mucho estilo a su imagen.

Aneliz Aguilar derrochó belleza desde la playa. Foto: IG: aneliz_aguilar

Como se mencionó antes, Aneliz Aguilar compartió su fotografía en bikini a través de sus historias de Instagram, sin embargo, la postal no tardó en llegar a páginas administradas por los seguidores de la famosa Dinastía y ahí fue donde le comenzaron a llover halagos por su extraordinaria belleza, incluso, hubo algunos que la calificaron como la más hermosa de exitosa familia.

Cabe mencionar que Aneliz Aguilar no reveló si se encontraba sola o acompañada de su familia, con quienes el pasado domingo 7 de agosto celebró el cumpleaños número 54 de su padre, Pepe Aguilar, con un desayuno sorpresa.

Aneliz y Leonardo Aguilar pelean en redes sociales

En su última publicación de Instagram Aneliz Aguilar fue señalada por su hermano Leonardo de ser “poco humilde” debido a que exhibió una fotografía en la que presumió una mesa que estaba puesta para un lujoso desayuno en el que había salmón, juegos, gruta, repostería, té y todo estaba servido en una finísima vajilla de porcelana y la joven de 24 años aseguró que ese esa “su tipo de desayuno”.

Tras su publicación, su consanguíneo hizo acto de presencia en su publicación y la tachó de ser “poco humilde”, por lo que minutos más tarde Aneliz respondió con un “cállate menso”, lo cual, desató diferentes especulaciones en las que se aseguraba que había problemas al interior de la familia, sin embargo, trascendió que todo fue un simple juego irónico de Leonardo, pues esta no es la primera vez que se burla de las críticas que recibe toda su familia, por lo que se cree que se “adelantó” a los comentarios que iba a recibir su hermana.

Esta fue la fotografía por la que inició la polémica. Foto: IG: aneliz_aguilar

Cabe mencionar que, en la celebración del cumpleaños de Pepe Aguilar, Aneliz y Leonardo convivieron como siempre lo hacen, por lo que quedó descartado cualquier tipo de problema entre ambos tras su supuesta “pelea” en redes sociales.

