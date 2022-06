Aneliz Aguilar da clases de moda en vestido blazer y deslumbra con su belleza

Aneliz Aguilar, hermana mayor de la cantante Ángela Aguilar, cautivó a sus miles de seguidores en Instagram, pues con su más reciente publicación deslumbró con su belleza y se confirmó como una fashionista al lucirse con un elegante look de vestido blazer con el que dio clases de moda y robó miradas.

La hija del cantante Pepe Aguilar, que cumplió 24 años el pasado mes de abril, ha dejado ver su gusto por la moda y las prendas de lujo, como lo confirma con cada una de sus publicaciones en sus redes sociales, algo que comparte con su hermana menor, quien ya es un ícono de moda para jóvenes.

Aneliz Aguilar deslumbra con su belleza en vestido blazer

En su cuenta de Instagram, Aneliz es muy activa y constantemente comparte imágenes en las que se le ve imponer moda, como las fotos que publicó hace unos días en las que se le puede ver posando con un blazer que utilizó como vestido, en color perla y tela satinada, que combinó con blusa, zapatos y bolso negro.

La hija de Pepe Aguilar conquistó las redes. Foto: IG @aneliz_aguilar

"Did you miss me? Because I missed you" (¿Me extrañaste? Porque te echo de menos), escribió la hermana mayor de la cantante de temas como "Ahí donde me ven" y "En realidad", para acompañar la publicación que ha recibido cientos de comentarios y más de 16 mil "me gusta".

La joven, que hace unas semanas cambio de imagen al pasar de castaña a rubia, se lució con sus miles de fans al mostrar un look perfecto para jóvenes, pues el saco utilizado con vestido es una de las tendencias que reina desde hace varios años y con la que se puede lucir sofisticada y elegante en cualquier evento.

Aneliz Aguilar no se dedica a la música como su padre y hermanos, pero ya se posiciona como una influencer de moda, belleza y estilo de vida, pues a través de su cuenta de la popular plataforma "de la camarita" da consejos y tips que la colocan como auténtica fashionista.

Aneliz deslumbra con su belleza y estilo. Foto: IG @aneliz_aguilar

