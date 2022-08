Rey Grupero comparte momento de golpiza a “Fofo” Márquez | VIDEO

“Fofo” Márquez y Rey Grupero protagonizaron una intensa pelea a través de redes sociales, sin embargo, todo se salió de control cuando el influencer fue agredido físicamente en la calle durante una supuesta broma por la que culpó al ex de Cynthia Klitbo de haber resultado con lesiones en la cabeza.

A través de sus redes sociales, Rey Grupero criticó a Márquez luego de que éste cerrara un puente en Guadalajara con automóviles de lujo sin motivo alguno, algo por que también recibió amenazas: “Este güey se siente que la puede sólo porque su papito tiene dinero y 10 escoltas”.

Rodolfo Márquez respondió de inmediato asegurando que tenía más popularidad que muchos influencers y, ante la insistencia de Rey Grupero de hacer bromas sin la presencia de sus escoltas, “Fofo” accedió no sin antes lanzarle una advertencia.

Golpean a "Fofo" Márquez en la calle. Foto: Instagram @mr.fofomqz

“Me voy a presentar sin escoltas, pero donde me hagas algo chueco ahí sí no te la acabas papá porque yo no soy ni el Carlos Trejo ni Alfredo Adame, yo si tengo con que y sí la peso”, dijo en aquel momento.

Golpean a “Fofo” Márquez

A través de sus historias en Instagram, “Fofo” Márquez acusó a Rey Gupero de haberle tendido una trampa para que lo golpearan, pues detalló que insistió en que se alejara de sus guardaespaldas hasta que lo logró y lo llevó al lugar donde fue agredido.

El Rey Grupero dio su versión de lo sucedido y compartió el video del momento en que golpean al influencer con el cristal de un carro en la cabeza, luego es atendido por paramédicos y al llegar sus escoltas uno de ellos lo golpea con la rodilla en la cara.

El influencer detalló que tiene una herida en el cráneo de casi cuatro centímetros por la que recibió puntadas, luego de ello lanzó una fuerte advertencia a Rey Grupero asegurando que tomará venganza por lo sucedido.

“Yo tuve huevos. Dejé las camionetas en otro lado y me subí a un carro con él y me puso un cuatrote. Yo fui solo y no cumpliste, no, mi Rey Grupero, no te las vas a acabar. Pin*** cuatrote que me pusieron (…) Va la mía papá te dije que conmigo no se juega, ahorita ya me van a coser y todo”, dijo.

