Maribel Guardia enciende la red con vestido de encaje rojo y transparencias | FOTO

La guapa actriz y cantante, Maribel Guardia, se volvió tendencia en redes sociales tras compartir una foto en la que presume el mejor estilo con un hermoso vestido de encaje rojo y transparencias con el que no sólo demostró su pasión por la moda, sino también que a sus 63 años sigue luciendo una de las figuras más envidiadas de las celebridades, pues como ella misma lo ha revelado en más de una ocasión, su secreto está en una buena alimentación y en el ejercicio.

A través de sus redes sociales, Maribel Guardia siempre comparte sus sesiones de fotos en las que confirma que es la actriz más guapa, aunque no es lo único que causa sensación. Pues con sus looks únicos que están llenos de prendas con transparencias, escotes, mini faldas y otras tendencias que se salen de lo convencional para las mujeres maduras, la interprete ha logrado imponer y convertirse en todo un referente de la moda en el que la edad no es impedimento para lucir perfecta.

Y su última publicación en Instagram no fue la excepción. ya que con un lujoso vestido de encaje, arrebató suspiros, pues es la mejor opción para disfrutar de la temporada de calor que trajo el verano. Por supuesto, la cantante se llenó de halagos, pues se trata de una pieza muy coqueta al estar llena de transparencias que dejaron al descubierto una mini cintura y unas piernas largas de infarto, aunque su belleza también fue la gran protagonista de esta sesión de fotos.

"Lo que cuenta no son los años en tu vida, sino la vida en tus años", escribió la famosa para acompañar la foto que en pocos minutos superó los 12 mil me gustas.

Este look de Maribel Guardia es de los más elegantes y sensuales. (Foto: IG @maribelguardia)

Con este vestido Maribel Guardia encendió la red y demostró que es una amante de la moda al lucir un diseño que tiene muchas de las tendencias de este verano. Por un lado, la parte superior de la prenda destaca por un corsé ajustado al cuerpo con el que marcó una mini cintura de infarto, asimismo, sobresale un escote en forma de corazón y un par de tirantes de encaje.

Mientras que en la parte inferior una falda larga con transparencias y detalles con encaje dejaron al descubierto unas piernas largas y perfectas; por supuesto, esto no esto, ya que debajo también llama la atención un mini short de tiro alto, también en color rojo, con el que terminó de estilizar el look y la figura, pues el corte de esta segunda prenda es ideal para resaltar una cintura pequeña y alargar la silueta.

Para terminar de lucir perfecta, Maribel Guardia agregó unos aretes largos con piedras rojas, así como un recogido de una trenza con el que se olvidó de una melena XXL con un lacio perfecto. En lo que respecta a su maquillaje, destaca algo muy sencillo y natural, justo como las tendencias del momento, en el que un delineado y máscara de pestañas, así como la base son suficientes; mientras que en los labios, un labial rosado dio el toque final.

"De rojo te ves bonita como una diosa", "hermosa", "espectacular", "estás guapísima", "divina" y "qué bonito vestido" son algunos de los comentarios que se leen en la foto de Maribel Guardia.

