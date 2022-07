Maribel Guardia paraliza Instagram en el vestido perfecto para el calor de verano | FOTO

Maribel Guardia causa furor en las redes con cada una de sus publicaciones, sobre todo cuando presume coquetos atuendos, como el vestido perfecto para el calor del verano con el que paralizó Instagram y dejó claro porque es una de las mujeres más bellas de la farándula.

La actriz, que cumplió 63 años el pasado mes de mayo, es una de las artistas que demuestra que la edad es sólo un número cuando se trata de lucir espectacular, como lo deja ver con cada uno de los outfits que comparte con sus millones de admiradores en sus redes.

Maribel Guardia se luce en vestido perfecto para el verano

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Maribel compartió una foto en la que se le puede ver posando con mucho estilo desde su lujosa residencia y luciendo su curvilínea figura en un vestido de falda asimétrica con volados en la parte inferior, pieza en estampado bohemio que destaca por su escote bajo.

Maribel se luce en coqueto vestido y paraliza las redes. Foto: IG @maribelguardia

"#feliz #viernes 'El caos es el orden que todavía no comprendemos'. Bendiciones en la distancia #look", fue la frase con la que Guardia acompañó la instantánea que la ha hecho recibir cientos de halagadores comentarios y miles de "me gusta" por parte de sus seguidores.

En la imagen se puede ver a Maribel luciendo un coqueto atuendo, pues la prenda es perfecta para los días de calor en el verano al tratarse de un vestido de tela ligera con cuello halter y espalda descubierta, la cual complementó a la perfección con zapatillas de estilo pulsera.

La bella actriz y cantante, originaria de Costa Rica, inició su carrera como modelo y participando concursos de belleza, hoy tiene 63 años y cada día demuestra que la edad no importa cuando se trata de verse increíble, pues presume los mejores y más coquetos atuendos.

SIGUE LEYENDO:

Maribel Guardia paraliza Instagram con mini vestido rojo pasión

Tierna y coqueta, así luce Maribel Guardia con este vestido en colores pastel | FOTO