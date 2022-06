Tierna y coqueta, así luce Maribel Guardia con este vestido en colores pastel | FOTO

Maribel Guardia se ha consolidado como una de las actrices más guapas de la pantalla chica, quien gracias a su carisma y estilo sigue dando mucho de que hablar en redes sociales, donde continuamente comparte algunas fotografías que dejan en claro su pasión por la moda.

De hecho, Maribel Guardia ha demostrado en más de una ocasión que las tendencias no son solo para las mujeres más jóvenes, ya que ha probado con diferentes estilos, pasando de los looks floreados a los tonos más atrevidos como el verde y el naranja, lo cuales, si bien no son sencillos de combinar, la actriz ha llevado a la perfección.

Este es un ejemplo de los diversos estilos de Maribel Guardia

Y aprovechando que el verano está por comenzar, la actriz de 'Corona de Lágrimas' ha aprovechado para compartir algunos de sus looks para esta temporada.

Dentro de los cuales, llama la atención un icónico vestido en colores pastel que la costarricense compartió en su cuenta de Instagram, donde últimamente la hemos visto presumir sus prendas deportivas.

Pero, aunque ella luce perfecta en cualquier tipo de ropa, sus fotos más virales son justamente aquellas en las que se le puede ver presumiendo su figura con sus entallados vestidos.

Por lo cual, no es de sorprenderse que la exesposa de Joan Sebastian se haya vuelto tendencia con este minivestido en tonos pastel, los cuales, como ya te habíamos compartido, seguirán vigentes en este verano.

¿Te gusta el look pastel de Maribel Guardia?

El vestido de Maribel Guardia mezcla los colores rosa y celeste, aunque también tiene grecas y círculos en colores más saturados, tales como el amarillo y el morado, sin que estos opaquen a las tonalidades pasteles, mismas que resaltan dentro de su look.

Como calzado, quien fuera la conductora estrella de 'Muévete' eligió unas sandalias de plataforma, muy al estilo 'Bratz', las cuales también cuentan con un tono celeste muy tenue.

SIGUE LEYENDO:

Lourdes Munguía eleva la temperatura en lencería de encaje y hace olvidar a Maribel Guardia

Victoria Ruffo por fin "agarró" el ritmo al bailar merengue y rompe la red: VIDEO