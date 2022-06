Maribel Guardia paralizó el Pride con body plateado de escote profundo | FOTO

La actriz y cantante Maribel Guardia es uno de los íconos de la moda más importantes, pues con sus looks siempre logra imponer tendencia y además presume que a sus 63 años tiene una figura perfecta, de la que no tiene miedo de presumir. Por supuesto, entre sus atuendos más destacados no sólo están los vestidos y pantalones icónicos con los que da cátedras de estilo, sino también sus outfits con los que se roba la atención desde el escenario, como es el caso de este body con escote.

De acuerdo con lo que se le ha visto a Maribel Guardia, un body siempre es la opción perfecta para un buen show y si en otras ocasiones la hemos visto lucirse con prendas en tono nude, ahora conquistó los escenarios y las redes con un color plateado con el que impuso moda. Por si fuera poco, la cantante aprovechó el momento para celebrar el Pride 2022 de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde conquistó a sus fans.

Maribel Guardia impone moda con icónico body plateado

A través de su cuenta oficial de TikTok, la mamá de Julián Figueroa recordó su participación en el evento en el que presumió su apoyo a la comunidad LGBT+ con un espectáculo inolvidable y al grito de "¡arriba los gays!" En la grabación de escasos segundos se le ve lucirse como nunca con un body plateado de escote profundo con el que demostró tener el mejor estilo, pues la prenda es perfecta para la ocasión.

Maribel Guardia conquistó a la multitud. (Foto: Captura)

Lo más icónico del look de la vedette es que la prenda tiene un escote pronunciado en "V" con el que dejó a la vista gran parte de su torso; mientras que el largo de la prenda sólo cubre hasta la parte superior de las piernas, logrando una imagen alargada y estilizada. Pon otro lado, unas mangas ajustadas hasta la altura del codo destacan en este body; asimismo, una capa plateada cae desde los hombros para completar el look.

Maribel Guardia también demostró con este look que es la reina del estilismo, pues también agregó como accesorio indispensable una corona a juego con la que su melena XXL y lacia ganó un importante protagonismo. Con esta imagen y desde el escenario, la costarricense fue recibida entre gritos y aplausos, además de admiración por respaldar a la comunidad LGBT+.

"Arriba los gays. Arriba la comunidad LGBTTT no sé cuánto", dijo ante la multitud antes de pasarle el micrófono a uno de los asistentes para deletrear completa a la comunidad.

Maribel Guardia y su look para el Pride 2022. (Foto: Captura)

Este no fue el único look con el que Maribel Guardia causó sensación, pues como te contamos hace unos días, también se ha lucido con los colores alusivos a la lucha por los derechos de la diversidad sexual con una blusa blanca y con estampado de corazón en el que destacan los tonos que conforman la bandera del Orgullo LGBT+.

Cabe destacar que estas no son las primeras ocasiones en las que la cantante y actriz muestra su apoyo al movimiento, aunque en este 2022 fue el propio presidente municipal de Neza, Adolfo Cerqueda Rebollo, quien la invitó a tan importante evento; asimismo, conviene señalar que el político es el primer gobernante de la localidad que pertenece a la diversidad sexual.

