Maribel Guardia se luce en mini short y presume sus piernas | FOTO

Sabiéndose dueña de un impresionante físico y una belleza perenne, Maribel Guardia volvió a robarse la atención de todo Instagram tras publicar una fotografía donde luce un completamente relajada y usando un outfit más que fresco y colorido, pues dejó al descubierto sus torneadas piernas.

La prenda, que pertenece a la casa de moda Klaudeth Collection y que es 100 por ciento mexicana, destaca por tener un estampado de flores de color rosa y color oro. De igual manera parece estar integrado a un short que permitió que la costarricense enseñara un poquito de su grandeza.

Dueña del mundo y claro, también de este domingo, Maribel Guardia lanzó un mensaje sobre la tranquilidad esa que todas las personas buscan y añoran en momentos donde parecen abundar los problemas por todas partes. "La tranquilidad y La Paz son lo más cercano a la felicidad", escribió.

¿Qué le respondieron sus seguidores?

Las habilidades histriónicas, de conducción y hasta musicales de Maribel Guardia le han valido hacerse de millones de fans a lo largo de los años. Con la llegada de las redes sociales esto fue más evidente y ahora, a pesar de que no está tan presente como en otrora frente a las cámaras puede presumir de que ostenta más de 7 millones y medio de followers en Instagram, algo superior comparadas a muchas celebridades de la actualidad.

Maribel Guardia siempre aparece elegante en sus fotografías (Foto: Instagram @maribelguardia)

Como es de esperarse, cada que la ex de Joan Sebastian hace una publicación, ya sea de su trabajo o de su vida personal, no le faltan los miles de likes y los elogios que se desbordan. Ésta última instantánea no fue la excepción, pues en menos de una hora de haber sido lanzada en la plataforma ya tenía casi 5 mil "me gusta".

Sin embargo, Maribel Guardia con toda seguridad se sonrojó al leer todos y cada uno de los mensajes que le hicieron llegar sus admiradores: "Una mujer como tú es difícil de encontrar, fácil de querer e imposible de olvidar. En los gestos de las personas está la grandeza", "Gracias por darnos mucha paz y tranquilidad con cada consejo" y "Buenas tardes hermosa mujer @maribelguardia que tengas una excelente tarde llena de bendiciones te amo mi mujer bonita...", fueron algunos de ellos.

Maribel Guardia le deseó un feliz domingo a sus seguidores (Foto: Instagram @maribelguardia)

SIGUE LEYENDO:

María León se luce con top rojo y cambio radical de cabello por el Pride 2022 | VIDEO

Aficionado del Monterrey se pone en riesgo desde las gradas y lo tunden en redes sociales | FOTO

Ordenan prisión preventiva para Jesus "N", presunto feminicida de Yrma Lydya