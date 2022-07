Natanael Cano presume el dinero que gana como compositor y muestra la cantidad de su primer cheque | VIDEO

Desde su aparición en la industria Natanael Cano abrió una brecha nada conocida en la música regional mexicana, se trata de los “corridos tumbados”, después empezó a explorar con otras fusiones, una de ellas la música urbana, llegando a compartir micrófonos con Bad Bunny, además de hacer una colaboración con el DJ internacional Steve Aoki.

“Amor tumbado”, “Pacas verdes”, “Yo vengo de barrio”, “Sigo brillando”, “Arriba”, “Porte exuberante”, “El drip” y “Diamantes”, son algunas de las grandes creaciones de Natanael Cano y con los que ha sido conocido por millones de personas.

En redes sociales se ha popularizado un video en el que dan a conocer un detalle sobre la fortuna que ha hecho el joven de 21 años, es una grabación donde menciona cuánto gana por componer temas.

“El último cheque me llegó como de medio millón de dólares”, confesó y después agregó: “El otro llegó como de medio millón, un millón, dos, algo así, no me acuerdo, se me olvidó”, dijo a las personas que estaban a su lado, cabe destacar que estas cantidades corresponden a 10 millones de pesos, 20 millones, 40 millones pesos respectivamente.

Pero no fue lo único que reveló, también dio a conocer que las cifras no siempre fueron con alta numeración, durante sus inicios el primer cheque que le dieron fue de 264 dólares que corresponde a 5 mil 404 pesos.

Natanael Cano actualmente se encuentran en una gira “¿Pero si saben o no?” por diversas ciudades de Estados Unidos, además de haber lanzado este 2021 el disco “Nataoki” y grabar una nueva producción que presuntamente se llamará “Nata Montana”, del que ya hay algunas canciones que se dieron adelantos, el cantante presume que regresará a la esencia de sus primeras producciones.

El sonorense también ha estado en el ojo del huracán por expresar en sus cuentas oficiales que a su parecer es el mejor exponente mexicano en la actualidad, ya que a su corta edad a logrado cosas que otros aún no hacen.