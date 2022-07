Andrés García: Así fue su rivalidad con Enrique Guzmán; “Nunca se atrevió a aventarse un tiro”

Además de ser uno de los máximos galanes del cine mexicano, Andrés García también es una de las personalidades más polémicas de toda la farándula nacional y debido a ello en esta ocasión recordaremos uno de sus más grandes escándalos, el cual protagonizó junto Enrique Guzmán, con quien casi llega a los golpes, por lo que en esta ocasión te contaremos todo lo que sabemos acerca de esta intensa rivalidad entre ambas luminarias.

Como se mencionó antes, la enemistad entre Andrés García y Enrique Guzmán ya tiene bastantes años, sin embargo, ninguno de los dos habló abiertamente sobre ella hasta que hace aproximadamente un año el actor de “Pedro Navaja” fue cuestionado sobre el tema en uno de sus videos para YouTube y no le quedó otra opción más que revelar algunos de los detalles de su mala relación con el papá de Alejandra Guzmán.

Andrés García no compartió créditos con Enrique Guzmán en ninguna producción. Foto: Especial

Para empezar, Andrés García aseguró que la enemistad con Enrique Guzmán inició cuando ambos eran muy jóvenes y el cantante quería dar la impresión de que todo el mundo le caía muy bien, sin embargo, cuando empezó a tratar con el dominicano, no pudo fingir y desde el primer momento dejo ver que el actor simplemente no le caía bien y ante tal situación el papá de Andrea García dejó pasar por alto dicha situación sin imaginar que tiempo después se volverían vecinos y reavivarían su rivalidad.

De acuerdo con las palabras de Andrés García, luego de un tiempo siendo vecinos los problemas entre ambos se hicieron más grandes pues estuvieron a punto de llegar a los golpes, sin embargo, esto nunca ocurrió debido a que el intérprete de “Payasito” nunca quiso resolver sus diferencias a golpes.

Enrique Guzmán ha prfediro mantenerse al margen de las declaraciones de Andrés García. Foto: Especial

“Nunca se atrevió a aventarse un tiro a chin… conmigo, pero yo me daba cuenta, como que estaba muy cerca, estábamos a una cuadra una casa de la otra, en una barranca allá en “San Bernabé” (CDMX)” señaló el histrión de 81 años de edad.

Para finalizar el tema, Andrés García aseguró que, pese a sus provocaciones, Enrique Guzmán nunca dejó de ser correcto en su trato hacia él, lo cual consideraba como “hipócrita” pues le hubiera resultado más sencillo resolver todo a golpes.

“Como yo me daba cuenta que a él le costaba trabajo, se forzaba a ser amable y en poner buena cara y a mí no me gusta ser falso, ¿para qué me pones buena cara? Chin... tu madre tú, chin… mi madre yo y vámonos’. Siempre fue correcto, pero pesado conmigo”, finalizó el actor, quien actualmente padece cirrosis hepática.

