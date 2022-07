José Alfredo Jiménez, esta es la fuerte enfermedad que le quitó la vida y padece Andrés García

Uno de los cantantes y compositores más importantes de la industria musical de nuestro país es José Alfredo Jiménez, y aunque tuvo una gran fama no pudo evitar sufrir por una fuerte enfermedad que terminó por quitarle la vida, misma que ahora padece el actor Andrés García.

José Alfredo Jiménez Sandoval nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 19 de enero de 1926. Reconocido por ser el autor de una gran cantidad de temas musicales del género regional mexicano, específicamente de rancheras, corridos, y huapangos a ritmo de mariachi.

A los once años llegó a Ciudad de México y sus biografías relatan que desde la adolescencia comenzó a componer. Desde joven tuvo que contribuir a la economía familiar y desempeñó múltiples oficios. No tuvo educación musical; y de acuerdo con el cantante Miguel Aceves Mejía, no sabía tocar ningún instrumento.

Se cuenta que los mejores cantantes e intérpretes de la época se disputaban sus temas. Sus melodías fueron interpretadas por Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Javier Solís y la española María Dolores Pradera, entre muchos otros. Son especialmente recordadas "El rey", "No me amenaces", "Amanecí en tus brazos", "Paloma querida", "Caminos de Guanajuato", "Caballo blanco" y "Un mundo raro".

En el cine mexicano también alcanzó gran popularidad gracias a cintas como "Martín Corona" (1950), "Póquer de ases" (1952), "Guitarras de medianoche" (1958) y "La feria de San Marcos" (1958).

José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México, el 23 de noviembre de 1973, a los 47 años, a consecuencia de la cirrosis hepática que padecía; según palabras de su última esposa, la agonía del compositor fue terrible.

La también cantante, Chavela Vargas, fue íntima amiga de Jiménez y contó que cuando los médicos le dijeron al compositor que le quedaban dos meses de vida, la llamó para tener "la última juerga" juntos. Cuentan que cuando José Alfredo falleció, la intérprete acudió a su velatorio, y se desplomó cantando y llorando.

De acuerdo al sitio oficial de la Clínica Mayo, "la cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización (fibrosis) del hígado producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como la hepatitis y el alcoholismo crónico". El tejido cicatricial reemplaza el tejido sano del órgano y evita que funcione normalmente.

Desde hace unos días el nombre del actor Andrés García ha vuelto a ocupar los titulares, esto debido a los problemas de salud que padece, como la cirrosis, por lo que a muchos les ha surgido la duda sobre qué es.

García habló sobre su salud para el programa "De Primera Mano" y reveló que "Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: 'Bájale Andrés (a la fiesta) porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata'. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible", aseguró el actor.

