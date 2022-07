Ana de la Reguera revela que fue víctima de acoso sexual muchas veces a lo largo de su carrera artística | VIDEO

Ana de la Reguera es una actriz mexicana que gracias a su talento ha logrado participar en varios proyectos nacionales e internacionales, en los cuales ha sido reconocida por sus dotes artísticos, sin embargo, al igual que muchas otras mujeres ha sido víctima de acoso sexual.

A raíz de que varias actrices rompieran el silencio y revelaran los amargos momentos a los que se han tenido que enfrentarse en su trayectoria artística, Ana de la Reguera se animó a hablar sobre su propia experiencia en el medio.

Fue así que en entrevista con 'Ventaneando', la actriz de 'Capadocia' reconoció que a lo largo de su carrera fue víctima de acoso sexual en diversas ocasiones.

Y debido a que no se dejó manipular por los productores que quisieron aprovecharse de su necesidad laboral, Ana de la Reguera tuvo que enfrentarse a varias represalias que le impidieron acceder a diferentes proyectos profesionales.

"Me pasó definitivamente que me cerraron las puertas y tuve que literalmente volver a mandar mails a todo el mundo (...) Sí me ha tocado, pero bueno afortunadamente el mundo está cambiando poco a poco", expuso la bella actriz.