Ninel Conde resalta sus curvas con un traje de baño perfecto para todas las mujeres

Ninel Conde continúa muy activa en las redes sociales demostrando toda su belleza con cada nuevo contenido multimedia que comparte. La actriz de 41 años es una de las tantas artistas que cuenta con su perfil en el popular sitio OnlyFans.

En las últimas horas, Ninel volvió a demostrar toda su belleza en las comunidades virtuales. La artista publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La oriunda de Toluca de Lerdo posó con un traje de baño con vuelos estampados de color amarillo con manchas fucsias. La cantante complementó su look con su largo cabello suelto, grandes aretes y un make up glam.

“Mis bombones hermosos, con el calor de este verano solo necesitamos 2 cosas: -Traje de baño -Mis Niu Diet Drops. Estas gotitas que amo te ayudarán a controlar la ansiedad y lucir como deseas en tu bikini favorito” fue el extenso y promocional texto que eligió Conde como pie de foto para su mencionado y veraniego post en la popular red de la camarita.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram Ninel Conde

Para musicalizar la corta grabación, Ninel Conde eligió una de las canciones del momento. La ex RBD escogió el tema ”Party” de Bad Bunny y Rauw Alejandro.

Esta mencionada publicación de la pareja de Giovanni Medina cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los mil corazones en tan solo horas. “Ninel siguemeee, seria mi mejor regalo de cumple, mi suenoooo”, “Woooooo ufffffffff nice prettyyy tremendo cuerpazo que cabellooooo tan bonito hermoso” y “Que guapa estás Ninel cada día me enamoro más de ti tienes un cuerpazo me puedes seguir en mí cuenta de instagram oye por qué no haces una transmisión en vivo por instagram para saludar a tús fans yo soy uno de tus seguidores y fans y así te puedo enviar solicitud para estar en tú en vivo para platicar contigo y para que me conozcas ami y yo conocer a ti también estás bien guapa” fueron algunos de los mensajes que recibió la intérprete de “El bombón de asesino”.