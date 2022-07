Humberto Zurita y la dolorosa confesión a 3 años de la muerte de Christian Bach; "la mujer que me enseñó a amar" | VIDEO

La pareja integrada por los primeros actores Humberto Zurita y Christian Bach, fueron durante más de 30 años un matrimonio muy estable, exitoso y precursor de grandes historias en la televisión mexicana, fueron además de los primeros en dar el salto a Tv Azteca en la época de la llamada “guerra de las televisoras” con dos grandes proyectos, “Azul tequila” y “La Chacala”, más tarde ambos cambiaron de aires a otras latitudes junto con sus dos hijos, Sebastián y Emiliano.

Sin embargo, la historia de éxito, complicidad, amistad, desarrollo empresarial y desde luego amor de pareja, se esfumó hace tres años, cuando la hermosa argentina perdió la vida por causa de una enfermedad crónica degenerativa, misma que le afectó las vértebras y que le impedía moverse con facilidad así como desplazarse de un lugar a otro.

Esa enfermedad poco a poco alejó a la hermosa protagonista de “Bodas de odio” y “De pura sangre”, (telenovela en la que compartió créditos con su esposo), de eventos importantes, proyectos en televisión y presentaciones ante los medios, lo que fue un desgaste emocional y físico para su familia, y en especial para Humberto.

Esta situación fue expuesta por el experimentado actor en una charla con su paisano, Juan Soler, dentro de su espacio en el programa “Sale el Sol”, ahí Zurita explicó que Christian fue su compañera de toda la vida, e incluso consideró que pasó más tiempo con ella que solo.

El amor de su vida

El actor y productor fue más allá al confesar que cada día la extraña más, ya que Christian Bach fue la mujer que lo inspiró, lo hizo mantener los pies en la tierra y además le dio a sus dos hijos, lo que le dio la enseñanza que vivir sin amor no tiene sentido.

Zurita confesó que no es nada fácil vivir sin ella, por más que lo ha intentado y hecho para no vivir ensimismado y pensando en la ausencia de su mujer, no ha sido posible y sentenció que tanto ella como él fueron “todo en la vida”.

“Éramos amigos, éramos amantes, marido y mujer, padres, fuimos todo en la vida, 36 años juntos, entonces hay una gran emoción”.

Finalmente, Humberto describió a su esposa como una mujer bondadosa, generosa, amorosa y además una madre excepcional y fuerte para sus hijos Emiliano y Sebastián, de quienes ambos siempre han estado profundamente orgullosos.

