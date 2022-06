Sebastián Zurita: Un legado histriónico bajo el reflector

El actor mexicano forma parte de una dinastía de actores; sus padres, Christian Bach y Humberto Zurita, han sido guía en esta profesión para él, pues desde pequeño supo que su camino estaba en las cámaras.

“El hecho de poder ver a tus papás haciendo diferentes personajes, creo que a mí es lo que más me llamaba la atención. Como niño, siempre estás pretendiendo ser alguien más, estás jugando a los soldaditos, a los bomberos, etc., y mis papás hacían eso para vivir, poder hacer cosas que tal vez si no te dedicas a algo en específico nunca harías, siempre fue algo que dije ‘esto es lo que me interesa hacer’”, recordó Sebastián.

Sin embargo, sus papás fueron muy claros en que primero disfrutará su infancia y después explorará este mundo, “fueron muy específicos, ‘te vamos a dar chance de hacer una telenovela, pero después tienes que ser niño, tienes toda tu vida para estar en los sets’, y eso lo agradezco muchísimo ahora, porque sí disfrutas otro estilo de vida antes de estar trabajando. Y pues sí me gradué de la universidad en Economía y Administración de Empresas, y de ahí ya me volví actor”.

Sobre si en algún momento sintió alguna presión por el apellido que lleva, nos confesó: “No, porque nunca lo vi como mi responsabilidad el continuar; esto es lo que me gusta y estoy haciendo lo mío. Obviamente tengo un ejemplo en casa de lo que podría ser una carrera exitosa de mucho tiempo, pero creo que mis metas también han sido ya bastante diferentes a las de ellos, porque igual los tiempos han cambiado”.

Sebastián ha tenido la oportunidad de compartir ya dos proyectos al lado de su papá Humberto Zurita, y nos habló sobre estas experiencias juntos: “Es muy divertido, y siempre pasa con los grandes actores que, por lo menos con él, son gente muy dadivosa, además para empezar no estás lidiando con una diva, y dos, es tu papá y te puede regañar cuando llegues a la casa. Son gente muy profesional, llegan a un set y lo respetan, respetan el trabajo de todos. Como hijo, poder disfrutar al lado de tu papá es algo que no todos tienen la suerte”.

En su nuevo proyecto, El galán, Sebastián interpreta a Fabián, el mismo papel que su papá, “llevábamos mucho tiempo tratando de trabajar en un proyecto juntos, más allá de Cómo sobrevivir soltero, porque pues ese era otra cosa, es crear un personaje junto con mi papá, porque íbamos a ser la misma persona, entonces, qué mueves, qué haces, qué no, trabajarlo juntos”.

Asimismo, nos platicó de lo divertido que fue este rol: “Me permitía a mí jugar un poco en una farsa de lo que eran las telenovelas de antes, es un personaje que hacerlo es muy divertido, estás al borde de ser el peor actor de México, es otro concepto de comedia y otro tipo de homenaje a las telenovelas, es como burlarte de alguna manera de una época y un tipo de actuación y de algo que fue y es tan icónico”.

Sin duda, ese concepto de “estrellas” ha evolucionado con el tiempo, Zurita nos comentó de su percepción de los actores hoy en día.

“Yo creo que ya no existen las estrellas de esa época, antes sí eran iconos. Creo que tanto las redes sociales como los influencers, la gente que se ha vuelto famosa o viral, le quitó ese glamour que existía. También porque no los tenías en la palma de tu mano, tenías que ir al cine o al teatro para verlos, y ahora pues los tienes en tu celular. Además, hay mucha más gente famosa, pero nadie se conserva, es más de moda, un minuto fama y los pierden, y eso siempre ha sido lo complicado de esta profesión, no es llegar, llegar a veces es bastante fácil, el problema es mantenerse en el mismo nivel y seguir creciendo, y siento que ahora es más efímero”.

Sebastián también nos platicó sobre los consejos que ha recibido de su padre: “Hay muchos, pero, por ejemplo, hace poco fuimos a cenar y me dijo ‘eres un gran actor, lo único que tienes que hacer es relajarte y fluir, dejar de pensar las cosas tanto –porque yo soy una persona muy analítica–. Confía en lo que tienes, lo que eres y sé muy desfachatado’. Ahora que ya tengo una carrera de muchos años, el hecho de que alguien te diga ‘relax, vas bien, disfruta’, me gusta”.

SU CARRERA COMO PRODUCTOR

Junto a su hermano Emiliano, crearon una casa productora, Addiction House, para poder contar sus propias historias y darle oportunidad a todo el talento que hay en México.

“Esta semana estuvimos pichando nuevos proyectos a plataformas, nos está yendo muy bien con eso. La verdad es que hemos ido creciendo, y ahora empezamos también a adquirir proyectos de otras personas, ya no son sólo cosas que escribimos nosotros, ya es buscar escritores y directores nuevos. Queremos rescatar y buscar gente nueva que muchas veces no tiene la oportunidad, porque el gremio es muy cerrado”, nos confesó sobre sus planes.

Sebastián sigue con grandes metas y sueños para todas las personas talentosas que hay en nuestro país: “Me gustaría tener una continuidad de trabajo en donde estemos produciendo una tras otra. Hablamos de eso con ejecutivos de una plataforma, les preguntaba el por qué no confían en México para tener un presupuesto de 180 millones de dólares; ese sería el sueño, que no te tengas que ir a Hollywood para poder hacer ese tipo de proyectos, porque si no lo que pasa es que el verdadero talento se te empieza a escapar”.

Añadió cómo el tiempo y presupuestos podrían cambiar el resultado de las producciones mexicanas: “No tiene que ver con el talento, el talento existe, todo tiene que ver con el tiempo que puedas filmar, esa es la diferencia".

FUERA DE CÁMARAS

Lo primero que hago en la mañana: checar mis mensajes y hacerme un café, no hay manera de que sobreviva mi día sin café.

Canción favorita: “Cavalier”, de James Vincent McMorrow.

Outfit del día: jeans negros con un playera blanca o negra, una chamarra que contraste, con unos tenis supercomodos y gorra, casi siempre traigo gorra.

Libro de mi vida: “Esto todavía no se acaba”.

Lo que nunca se me puede olvidar: Si voy de viaje a fuerza tengo que traer una bocina y audífonos, tengo una bocina Bose chica que llevo a todos lados.

POR AILEDD MENDUET

Fotos: JDS Agencia

Locación: JW Marriott / Grooming: Karla Galicia para Berussti Saloon/ Look completo: Louis Vuitton

MAAZ