"No estoy buscando un amor": Humberto Zurita le es fiel a Christian Bach a 3 años de su muerte

El actor Humberto Zurita habló de su vida personal luego de que hace más de tres años sufriera el fallecimiento de su esposa Christian Bach.

A pesar de los rumores que aseguraban que el artista había iniciado una relación sentimental con su colega Kika Edgar, tras colaborar juntos en la serie ‘La Reina del Sur’, Humberto sigue defendiendo su soltería destacando que por ahora no busca un romance.

“No estoy buscando un amor de pareja, yo ya lo tuve, estuve muy feliz en ese amor de pareja, estoy buscando en la vida la amistad. Creo que la vida sin amor no tiene sentido, y creo que el amor se puede dar en muchos lugares, y de muchas maneras, y de muchos colores”, dijo en primera instancia Zurita al escuchar las preguntas de la prensa sobre el tema.

Acto seguido, Humberto recalcó que por ahora tiene otras prioridades en la vida, aunque no está totalmente solo. “Mis hijos son prioridad hoy en día, aunque no me necesitan porque ya están grandes, pero son mi prioridad y bueno, tengo muchas amigas, y son muy buenas amigas”.

Posteriormente, el artista bromeó al escuchar la frase ‘el amor no se busca, llega solo’, por lo que inmediatamente dijo: “Pues dile que me busque por favor, dale mi domicilio o por lo menos mis rumbos”.

Se rinde ante galanes de la TV

Durante la alfombra roja de la serie ‘El Galán’, el actor confesó su admiración por los actores que fueron galanes en la televisión mexicana, informó Agencia México.

“Como un Andrés García, si te vas un poco más allá Mauricio Garcés, era más ese tipo de galán, así como más estereotipado, Andrés, Jorge Rivero, un poco más actuales”, mencionó.

Finalmente, el intérprete confesó que fue gracias a sus dotes actorales que logró hacerse de una carrera fructífera en el medio del espectáculo.

“Me acuerdo que llegaba a las oficinas de Ernesto Alonso y veía galanes realmente, tipos que cumplían con esos estereotipos, el 1.80 del Gym y yo llegaba y decía ‘no me va a tocar nada’ y salía con todos los capítulos, porque creo que traía ciertas herramientas, una escuela, disciplina, método, eso me permitió salir adelante”, remató.

