LCDLF2: Laura Bozzo ve por primera vez a su nieto y ¡casi se desmaya! | VIDEO

Laura Bozzo protagonizó un emotivo momento en medio de la fuerte tensión que se vive en “La Casa de los Famosos”, pues se reencontró con su hija Victoria de la Fuente y vio por primera vez a su nieto Atlas, de quienes estuvo alejada durante un tiempo cuando fue considerada prófuga de la justicia al ser acusada de fraude fiscal.

La presentadora peruana es una de las celebridades favoritas en el reality show por sus polémicas declaraciones y los pleitos que ha tenido con algunos de los participantes, algo que dejó de lado cuando fue sorprendida con la visita de su nieto a quien anhelaba ver desde que anunció feliz que se había convertido en abuela en enero pasado.

Te puede interesar: "Para qué se metió": "Pepillo" Origel cuestiona la participación de Laura Bozzo en LCDF

“No me van a votar, ¿no?”, fue lo primero que dijo Laura Bozzo al ser enviada al SUM bajo la estricta instrucción de no tener contacto con nadie, con temor se acercó a la habitación alejada de la casa donde ya la esperaban su hija y su nieto con quienes se fundió en un fuerte abrazo, aunque de inmediato soltó al pequeño pues por la impresión tuvo un leve mareo y pensó que se iba a desmayar.

Bozzo ya había enviado algunos mensajes a su nieto durante su estancia en la casa, aunque durante su visita lo llenó de besos y platicó por un largo tiempo con su hija quien aseguró que ven a la presentadora todos los días y apoyan su participación en "La Casa de los Famosos2".

Nieto de Laura Bozzo

A finales de septiembre del año pasado la presentadora peruana se ausentó drásticamente de la televisión y las redes sociales por los problemas legales que enfrentó, esto la convirtió en prófuga de la justicia durante algunos meses en los que se perdió eventos importantes en la vida de sus hijas.

La hija de Laura Bozzo, Victoria de la Fuente, llegó al altar en septiembre pasado con el publicista Adam Ayers en una íntima ceremonia en Los Ángeles, California, a la que no pudo asistir la presentadora debido a los problemas legales que enfrentaba en México, incluida la demanda que presentaron Gabriel Soto e Irina Baeva en su contra por daño moral.

Te puede interesar: LCDLF2: 5 razones por las que Laura Bozzo puede llevarse los 200 mil dólares del premio

Tan sólo un mes después Victoria de la Fuente anunció que esperaba la llegada de su primer hijo, momentos en los que Laura Bozzo tampoco pudo estar con ella. Fue hasta enero que la conductora reapareció en redes sociales anunciando feliz que se había convertido en abuela: “"Imagínense ustedes, abuela yeyé, una abuela totalmente moderna. Estoy muy contenta por eso y muy feliz”.

Fue en ese mismo video donde Laura Bozzo anunciaría que habrían cambios en su carrera, esto sucedió luego de que un juez en México le concediera la suspensión definitiva de la orden de aprehensión que había en su contra.

SIGUE LEYENDO:

Salvador Zerboni revela cuál es la canción que Alejandra Guzmán le cantaba cuando eran novios

¿Eres tú, señorita Laura? Tiktoker se maquilla como la peruana y se hace viral | VIDEO

LCDLF2: Laura Bozzo confiesa por qué odia a Salvador Zerboni | VIDEO