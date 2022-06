Netflix: Esta será la escena más intensa en la primera película SÓLO para adultos basada en la vida REAL

A pesar de la diversidad de alternativas para consumir contenidos desde la comodidad de tu teléfono móvil, tablet, computadora o televisión, Netflix se ha mantenido a la vanguardia pues entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, El juego del Calamar, Black Mirror y Stranger Things, consideradas éxitos rotundos.

Y precisamente derivado de la diversidad y apertura de contenidos en esta plataforma, con sede en Los Gatos, California, ahora ha causado furor la noticia de una película presuntamente prohibida en Netflix.

La película "prohibida" de Netflix: sólo para mayores de edad

El hecho de que se crea que esta producción es prácticamente prohibida deriva del tiempo que dicha cinta lleva guardada, pues se trata de una cinta que fue rodada desde 2019, y que presuntamente llegaría a la plataforma de logo rojo el pasado 27 de abril, sin embargo, lleva más de un mes de retraso respecto a esta supuesta fecha oficial de estreno.

De acuerdo con una exclusiva de la revista Variety, Netflix decidió aplazar el debut de esta esperada producción dentro de este 2022, sin confirmar una fecha específica por el momento.

De qué trata la película

“Blonde” narra la vida de Marilyn Monroe, y de acuerdo a lo informado por la empresa de streaming, ésta película será la primera producida por Netflix en obtener una calificación NC-17, lo que significa que es de contenido sólo para adultos.

QUIZÁ TE INTERESE - La polémica película en Netflix basada en hechos REALES que ganó 3 premios Oscar y es una joya del cine: Tráiler

Ana de Armas en el papel de Marilyn Monroe. Foto: Especial

La cinta está dirigida por Andrew Dominik y protagonizada por la hermosa actriz cubana Ana de Armas, además de que está basada en la novela épica de Joyce Carol Oates.

La escena más intensa de esta película

Vale la pena destacar que el libro gira entorno a la ficción fusionada con algunos sucesos de la vida real ocurridos a la rubia más emblemática del cine, y precisamente una de las escenas más intensas de la película tienen que ver con violaciones y escenas duras de sexo.

Son precisamente estas partes explícitas e intensas en la trama lo que habría generado preocupación en los ejecutivos de Netflix, retrasando así el estreno de “Blonde”, de la cual se desconoce su fecha de estreno.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

La película en Prime Video que es SÓLO para mayores de edad y triunfó en el Festival de Cannes, mira por qué | Tráiler