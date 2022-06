"Don Ramón" defraudó a su hermano al trabajar con su enemigo Cantinflas

Ramón Valdés, quien le dio vida a "Don Ramón" en la serie "El Chavo del 8", comenzó su carrera muchos años antes de trabajar con Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como "Chespirito", pues debutó en la época dorada del cine Mexicano, junto a su hermano "Tin Tan", a quien años después "defraudó" al trabajar junto a su enemigo Mario Moreno "Cantinflas", uno de los actores y comediantes más importantes de ese tiempo.

Germán Valdés "Tin Tan" fue el hermano mayor del actor que le dio vida al papá de la "Chilindrina", así como de los artistas Manuel "El Loco" y Antonio "El Ratón". Comenzó en la industria del entretenimiento en la radio y en el teatro, sin embargo, dio un salto a la pantalla grande en 1943 con la película "El que la traga, la paga", pero fue hasta seis años después que se lanzó a la fama con su protagónico en "Calabacitas Tiernas", cinta en la que debutó "Monchito", como le decían a histrión de "El Chavo del 8".

Ramón Valdés debutó con "Tin Tan" Foto: Especial

Don Ramón trabajó con Cantinflas

Antes de llegar a la televisión con los distintos programas de "Chespirito", Ramón Valdés trabajó en varias producciones de cine, la mayoría de ellas con su hermano Germán, no obstante, también alternó con otros artistas como Mario Moreno "Cantinflas", comediante con el que "Tin Tan" tenía algunas diferencias. Sin embargo, esto no fue impedimento para que pudiera participar en sus filmes.

De acuerdo a los registros y las fichas técnicas, la primera vez que Ramón participó con Cantinflas en una cinta fue en 1963 en "Entrega Inmediata", en donde interpretó al original Agente XU 777, personaje por el que se haría pasar Mario Moreno tras su muerte. Después, en 1965, apareció en "El señor doctor", en donde no recibió el crédito, sin embargo, los fans notaron que es el paciente vendado de una de las escenas.

Una de sus participaciones más memorables se da en la cinta "El Profe" de 1971, ya que en ella, "El mimo de México" logró "casar" a "Don Ramón" con "La bruja del 71", pues en esta película también aparece Angelines Fernández, quien le dio vida a "Doña Clotilde" en "El Chavo del 8". En la escena los actores son pareja y reciben un regaño de Cantinflas, debido a los pocos cuidados que le dan a su hijo.

¿Por qué Cantinflas y Tin Tan eran enemigos?

Durante la época dorada del cine nacional, surgieron diferentes versiones sobre la razón por la que los cómicos tuvieron una rivalidad. Algunos afirman que Mario Moreno no quería al mayor de la Dinastía Valdés, por lo que le habría dedicado un mensaje en la película "Si yo fuera diputado", de 1952, en la que escribió la frase: “Para pachucos no hay servicio porque me caen gordos”.

Asimismo, también Rosalía Valdés, hija de "Tin Tan", reveló que su papá estaba molesto con el protagonista de "Ahí está el detalle" después de que este se tomara una foto durante un viaje en avión junto a Rosalía Julián, esposa de del "Pachuco de Oro", cuando ésta estaba dormida. La imagen hizo enfurecer al Germán Valdés, quien indicó: "Esto jamás se lo perdonaré a 'Cantinflas'".

SIGUE LEYENDO:

Don Ramón humilló a querido comediante del Cine de Oro con éste baile

Cantinflas trabajó por única vez con su rival Tin Tan en este corto del Cine de Oro