Gerardo Coronel ‘El Jerry’ apunta a lo más alto con su nuevo álbum y gira por México

El regional mexicano es sin duda uno de los géneros más populares en nuestro país actualmente, y es gracias a él que la cultura de nuestro país ha llegado a lares internacionales de la mano de grandes representantes que ponen el nombre de México en alto; tal es el caso del joven cantautor Gerardo Coronel ‘El Jerry’, originario de Michoacán con un amor especial por la banda sinaloense que se ha consolidado en las listas de popularidad en las principales plataformas de streaming.

Aunque su carrera comenzó bajo su nombre Gerardo Coronel, fue una jugada del destino que lo hizo complementar su proyecto con ‘El Jerry’, cosa que se ha mantenido hasta la fecha y que incluso marca su más reciente álbum ‘El Jerry 22’.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Gerardo hizo un recuento de su trayectoria profesional y se sinceró acerca de los más grandes sueños que aún tiene por cumplir.

El inicio

Si bien ‘El Jerry’ ya cuenta con más de 10 años de carrera en la siempre cambiante industria musical, sus inicios en ella se dieron casi fortuitamente, y es que en sus propias palabras, su sueño siempre fue pertenecer a las fuerzas armadas del país, pues en su natal, Apatzingán, Michoacán vivía cerca de una base militar y no fue hasta que se mudó a Culiacán, Sinaloa que nació su amor por la música.

‘Esto nunca estuvo en mis planes, pero llegando a Sinaloa me empapé de esta cultura alegre, de fiesta, la banda y el norteño y descubrí que me gustaba cantar y mira a dónde nos llevó. 10 años viviendo de esto, es increíble’, dijo emocionado.

En sus inicios, Gerardo formó parte de una reconocida banda de Culiacán, donde pudo mostrar su talento como cantante, pero también como compositor; sin embargo, su ambición por reinventarse y sobresalir de entre los demás, decidió incursionar como solista, proyecto que lo ha consolidado como uno de los grandes representantes del regional mexicano a nivel nacional e internacional.

‘La verdad es que todo esto me ha dejado un gran aprendizaje en lo personal; me he hecho mucho más disciplinado e incluso valorar el tiempo que pasas con tu familia, porque aveces estás tanto tiempo fuera, que disfrutar esos momentos es lo más importante. En cuanto a lo profesional aprendimos a escuchar a la gente y saber qué les gusta y qué no. Es lo que más me ha impactado en estos años’, aseguró.

El Jerry 22 y los sueños por cumplir

Ahora Gerardo Coronel presenta su más reciente producción ‘El Jerry 22’, proyecto que se suma a una secuela de álbumes que comenzó en 2017 y del cual se desprende el sencillo promocional ‘Dos y contando’, canción que desde su lanzamiento ha pasado semanas en el número uno de las listas.

Este sencillo ha tocado los corazones de su público gracias a que retrata el desamor y las consecuencias detrás de una infidelidad, acompañado de banda y sonidos diferentes que conectan de inmediato con quien la escucha.

‘Esta canción es importante porque se la ofrecí a otras personas y no la quisieron, ahora agradezco que no la hayan tomado porque pegó mucho y eso nos tiene muy contentos’, dijo entre risas.

Con ‘El Jerry 22’, Gerardo fija la mira hacia el futuro de la mano con más música que podría ver la luz este año y una serie de conciertos en México y Estados Unidos para acercarse a sus fans; sin embargo, asegura que aún tiene muchas metas y sueños por cumplir.

’Sin duda nos hace falta mucho por hacer y aprender; espero que en uno o dos años podamos estar platicando de lo que logramos. Uno de mis sueños se hizo realidad cuando canté con Pancho Barraza, fue una cosa maravillosa, pero ahora vamos por más’, aseguró.

‘El Jerry 22’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming, donde también puedes escuchar el resto de su trabajo. No olvides seguirlo en sus redes sociales oficiales para mantenerte al tanto de sus novedades.