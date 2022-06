Furiosa, Niurka amenaza con exponer secretos de “LCDLF2”; afirma que todo está arreglado

Niurka Marcos comenzó como una de las participantes favoritas en “La Casa de los Famosos 2” y en un instante se convirtió en blanco de polémica llevándola a ser expulsada, algo que ella ha calificado como una campaña de desprestigio en su contra creada por la producción para subir el rating del programa.

La llamada “Mujer escándalo” abandonó el reality show entre lágrimas asegurando que había dado lo mejor de sí y con sus compañeros; sin embargo, fueron los pleitos y las explosivas declaraciones sobre otros participantes, como Ivonne Montero, lo que la llevó a ser blanco de críticas en redes sociales de parte de internautas que exigieron su salida.

Al respecto, Niurka señaló que fue parte de una estrategia de la producción para sacarla de LCDLF2 ya que sólo mostraron ante las cámaras los momentos de controversia que protagonizó y no “los bonitos” en donde tenía una buena amistad y evitaba las peleas con otros participantes, como Laura Bozzo.

Niurka asegura que LCDLF2 está arreglada. Foto: Instagram @niurka.oficial

“Esta semana manipularon muchísimo mi imagen, la manosearon y la tiraron al piso. Fue una semana de ataque, con el 50 por ciento de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo (…) Es muy importante que la audiencia entienda esto: ustedes con el micrófono en la mano pueden enardecer y hacer crecer a alguien o lo pueden destruir si se lo proponen”, añadió.

“Necesita toxicidad”

La hija de la vedette cubana también se mostró molesta y aseguró que el reality show está arreglado y señaló a la modelo Daniela Navarro de tener un familiar trabajando en la televisora, quien le informaría sobre “por quién van a votar y cuántos puntos van a dominar”.

Niurka indicó que no asistiría a las galas, como lo dice su contrato, como una manera de mostrar su descontento sobre cómo dañaron su imagen en tan sólo dos semanas con la intención, indicó, de subir el rating.

“Voy a hacer lo que me pidieron mis fans, lo que me pidió mi gente, mis seguidores me pidieron, no vayas a ninguna gala porque no se lo merecen, estuvieron dos semanas enteras desprestigiando, sacando lo puerco tuyo, los momentos de enojo, de intensidad y lo bonito no lo sacaron, no sacaron lo de las gárgolas”, detalló.

A través de sus historias en Instagram, Niurka dijo no estar “ardida” por su expulsión y celebra haber abandonado el reality show: “Estoy contenta de estar fuera. Fue una experiencia bastante intensa, bastante fuerte. Tengo una vida muy linda, muy perfecta a la que quiero regresar, pero lo que sí me afectó en realidad fue la manipulación de la producción”.

