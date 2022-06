"Hubo una campaña para sacarme": Niurka Marcos arremete contra la "La Casa de los Famosos 2"

Niurka Marcos es una de las celebridades más polémicas desde hace varias décadas, prácticamente siempre que se habla de ella es por algó que dijo o hizo “fuera de lugar” y esta vez no fue la excepción, pues tras ser expulsada de “La casa de los Famosos”, arremetió contra el show.

Previamente levantó mucha expectativa porque aseguró que tuvo un romance con el actor Juan Vidal con quien incluso sostuvo intimidad y "sin protección". Aseguró que las imágenes que los fans vieron a través de la televisión, fueron de verdad ya que tiene una conexión con el actor "muy bonita y muy honesta". Por ésta razón aseguró que lo esperará para cuando él salga.

"Soy una mujer sana, higiénica. Traigo, y él también, entre nuestras cosas nuestros productos íntimos. Yo creo que somos personas maduras, no somos niños. Él es un hombre de 40 y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic, hubo mucha ternura en nuestro romance y fui muy feliz y no me arrepiento para nada", reveló.

No está de acuerdo con su salida. Foto: Especial.

Ahora vuelve a causar revuelo por su participación en “La Casa de los Famosos 2”

La cubana aseguró que hubo una campaña de la producción para desprestigiarla, ya que pese a que había varios nominados, sólo se hablaba de ella. "Es muy importante que la audiencia entienda esto: ustedes (la producción) pueden enardecer y hacer crecer a alguien o lo pueden destruir si se lo proponen", mencionó furiosa.

"Voy a hacer lo que me pidieron mis fans, lo que mi gente, mis seguidores de mis redes sociales me pidieron: no vayas a ninguna gala porque no se lo merecen porque estuvieron dos semanas enteras desprestigiándote, sacando todo lo fuerte tuyo, los momentos de enojo, los momentos de intensidad y lo bonito no lo sacaron", agregó para el programa "De primera mano".

Afirmó que no está contenta de haber salido del programa, más por la manipulación de la producción, ya que dentro la estaba pasando muy bien. Sólo el tiempo dirá si logrará limar las asperezas con el show o el drama continuará.

