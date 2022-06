Salvador Zerboni enfurece tras recibir beso en la boca de Osvaldo Ríos en LCDLF2: VIDEO

Las cosas en "La casa de los famosos 2" cada vez están más tensas, pues quedan menos concursantes y se comienzan a revelar las verdaderas personalidades, las cuales han causado polémica. En medio de esto Osvaldo Ríos y Salvador Zerboni, se enfrentaron debido a que el actor de 61 años, le robó un beso a su compañero, quien enfureció.

El lunes se vivieron momentos de tensión, pues fue el día de eliminación en el que varios estaban nominados, entre ellos Zerboni, quien se despidió de sus compañeros para estar en una área especial con los demás sentenciados. Al momento de decirle adiós a Ríos, éste le dio un beso en la boca, y después lo amenazó, ya que aparentemente había influenciado a Laura Bozzo para que votara en su contra.

“Solamente quiero que sepas que en todo momento supe que fuiste tú quien organizó mi nominación y como me hubiera gustado que fueras tú el que se parara en esa puerta a darme los tres puntos y no influenciar a Laura para que me los diera ella. Si regresas, si es que regresas, juega de frente y no juegues estrategias conmigo, porque yo sé jugar estrategias, te deseo la mejor de las suertes”, le advirtió Osvaldo.

Salvador Zerboni explota contra Osvaldo Ríos

Después de que la eliminada fuera Niurka Marcos, Salvador Zerboni regresó a "La casa de los famosos" furioso en busca del actor originario de Puerto Rico, a quien enfrentó. "Aquí estoy para que me vuelvas a besar hijo de tu p... madre”, gritó el ex novio de Alejandra Guzmán al entrar a la residencia, sorprendiendo a aquellos que esperaban que fuera el que saliera esta semana.

Momentos más tarde, Zerboni se sinceró con sus compañeros a quienes les confesó que en un principio pensó que el beso de Ríos había sido un acto de cariño, pero ahora estaba seguro que "le había dado el beso de la muerte"', algo que más tarde el mismo Osvaldo confirmó con las celebridades con las que comparte una estrategia.

“Tengo que ser más frío y que no me importe, que no me diga hermano, que me haya besado en la boca, que me quiera matar, qué bueno que salga a relucir. Yo estoy muy tranquilo (…) Cuando me besó pensé, a lo mejor este hombre es muy de cariño, pues entre hombres a veces se besan. Yo he besado a mis amigos. Pero eso significa la muerte”, admitió.

