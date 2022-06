Cynthia Rodríguez sorprende con el bikini perfecto para el verano | FOTOS

Las lujosas vacaciones por Europa de Cynthia Rodríguez han dado mucho de qué hablar en los últimos días, pues a través de redes sociales la guapa conductora ha compartido muchas fotos para presumir los mejores destinos turísticos de la región en los que su belleza se ha enaltecido. Pues con looks al último grito de a moda y presumiendo el mejor estilo se ha robado todas las miradas, en especial en aquellos en los que muestra la figura perfecta en bikini.

Hace unas horas la actriz y cantante compartió una nueva sesión de fotos en la que presumió el bikini perfecto para conquistar el verano de la manera más sensual, pero sin perder esa imagen divertida gracias al estampado del bañador. "Life is awesome... De cuando fuimos al mar", escribió para acompañar las imágenes en las que presume el look que nadie se puede perder esta temporada.

Se trata de un bañador de dos piezas en el que destaca un top blanco con estampado de caritas sonrientes amarillas junto la frase "life is awesome" (la vida es asombrosa); mientras que el corte destaca por la clásica forma triangular que deja al descubierto la espalda gracias a cintas para atar detrás del cuello y por encima de la cintura, una forma perfecta para quienes buscan el bronceado perfecto este verano.

Cynthia Rodríguez confirmó que los minishorts se quedan para el verano. (Foto: IG @cynoficial)

La ex integrante de "La Academia" no sólo demostró que los bikinis son fundamentales esta temporada, sino que una vez más confirmó que los minishorts son la prenda perfecta del verano. Pues con este básico del guardarropa, Cynthia Rodríguez ha creado los looks más icónicos en los que no sólo destaca una imagen casual, sino también elegantes al saber qué combinar; para esta ocasión, recurrió al clásico denim para lucirse como pocas veces.

De acuerdo con la novia de Carlos Rivera, con quien se rumora ya se casó, los shorts de mezclilla son el mejor complemento para usar el top del bikini, pero se deben seguir algunos secretos para lucir a la moda.

Por un lado, la prenda debe ser de tiro alto y con algunos desgastes cerca de las bolsas; mientras que en la parte trasera se puede llevar un poco de color, en este caso el amarillo, que no sólo es perfecto para el verano, sino que también tiene una carita feliz que combina con el estampado del bañador.

Los accesorios también son clave para lucir con estilo. (Foto: IG @cynoficial)

Gracias a esta combinación la famosa también dejó ver que no hay mejor opción que un microbikini para conseguir un bronceado perfecto en las próximas vacaciones en la playa; asimismo, presumió la mejor figura con unas piernas torneadas y un abdomen de acero.

Cabe destacar que al ser uno de los íconos de la moda más importantes del momento, Cynthia Rodríguez también dio una importante cátedra con este look veraniego, pues lució los accesorios perfectos para lucir más guapa que nunca entre los que destacan unos lentes de Sol, collares y anillos; sobre estos últimos hay uno en especial que llamó la atención de sus 3.9 millones de seguidores, pues se trajo de regreso el rumor de la supuesta boda con Carlos Rivera.

"Eres increíble", "el señor anillo es más grande que mi futuro", "qué hermosa" y "diosa" son algunos de los comentarios destacados de sus fans; mientras que Kristal Silva aprovechó para comentar "te ves bien felizotaaaaa pero ya regresa" y por su parte, Laura Gi dijo "ya te queremos ver".

Así conquistó las redes Cynthia Rodríguez. (Foto: IG @cynoficial)

