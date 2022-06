Ex compañera de Cynthia Rodríguez asegura que confirmará su boda con Carlos Rivera por redes sociales: “Habemus boda”

En las últimas horas, han circulado unas fotografías en donde se aprecia a Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera en el Vaticano junto al Papa Francisco, algunos aseguran que los famosos cantantes ya se casaron y que recibieron la bendición de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Y es que en dichas fotografías se aprecia a la ex conductora de Venga la Alegría y a su pareja el cantante Carlos Rivera portar presuntamente lo que serían sus argollas matrimoniales, ante esto la periodista de espectáculos Flor Rubio quien es ex compañera de Rodríguez habló al respecto.

¿Si hubo boda?

Son muchos los rumores sobre la posible boda entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, sin embargo, su amiga y ex compañera de Venga La Alegría la periodista Flor Rubio por medio de su cuenta de Tiktok, habló sobre sí hubo o no una unión matrimonial entre los ex académicos.

En un video de poco más de dos minutos de duración, Flor Rubio se dijo impactada por las fotografías que circulan de Cynthia y Carlos y aunque la exconductora de VLA, nunca les reveló si iba a haber o no boda, la periodista cree que ya se casaron el pasado fin de semana, esto para concretar sus planes de pareja de viajar y convertirse en padres.

“Si me preguntan a mi en mi olfato y mi instinto periodístico les podría decir que yo creo que sí hubo boda que habemus boda…”comentó Flor Rubio

Su boda la anunciarán en redes sociales

Aunque también han circulado fotografías de lo que fue presuntamente la boda de Cynthia y Carlos, mucho se ha especulado que la exclusiva fue vendida a una famosa revista de sociales, sin embargo, Flor Rubio asegura que primero los cantantes lo compartirán en redes sociales, en los próximos días.

“...pero que ellos tienen sus tiempos, sus momentos, ellos tienen sus propios planes para darlo a conocer mediáticamente seguramente será en los próximos días o semanas al parecer en la exclusiva de una revista, pero yo creo que antes lo darán a conocer en sus redes sociales porque yo en algún momento le hice esa pregunta a Cynthia de cómo sería y ella me dijo que le gustaría que fuera este tipo de noticias de una boda, un bebé a través de sus propias redes sociales y claro, después la gran exclusiva en una revista con toda la cobertura de quiénes asistieron, los familiares más cercanos, amigos y demás”, continuó diciendo la periodista de espectáculos en Tiktok

Debido a lo anterior, probablemente en los próximos días la feliz pareja podría confirmar su unión matrimonial a través de sus redes sociales para luego verlo publicado en la revista de sociales.

Cabe señalar que hasta el momento ni Carlos Rivera ni su novia, se han pronunciado al respecto pues se encuentran muy felices en Europa disfrutando de su tiempo como pareja.

SIGUE LEYENDO:

¿Por su boda? Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera reciben la bendición del papa Francisco | FOTOS

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, ¿ya se casaron?; FOTO destaparía la verdad

bmz