Así reaccionó Daniel Bisogno al embarazo de su expareja, Andrea Escalona

Andrea Escalona es una de las conductoras favoritas de le televisión y este miércoles sorprendió al anunciar su embarazo, algo que también generó alboroto en “Ventaneando” debido al romance que tuvo con Daniel Bisogno, quien reaccionó a la noticia y no dudó en enviarle un mensaje.

A través de sus redes sociales, la conductora de “Hoy” compartió la noticia acompañada de un tierno mensaje y las fotografías en las que muestra su “baby bump” y un ultrasonido: “¡Voy a ser mamá! Con ustedes mi Churrite. Los tiempos de Dios son perfectos y el amor y el deseo le abrieron la puerta donde encontró la manera para llegar”.

Andrea Escalona anuncia su embarazo. Foto: Instagram @andy_escalona

La conductora recibió una lluvia de felicitaciones, entre ellas la de Daniel Bisogno quien dijo sentirse “nostálgico” por la relación que tuvo con Escalona y aseguró que el bebé llegaría a una familia de mujeres trabajadoras, pues su tía, Andrea Rodríguez, es productora del matutino que también estuvo a cargo de su mamá, Magda Rodríguez.

"Le deseo lo mejor", es el mensaje que le envió el conductor a Andrea Escalona con quien, luego de 10 años de haber terminado su relación, sostiene una gran amistad compartiendo proyectos juntos en teatro. Además, continúan encontrándose y como muestra de ello es el 14 de febrero que pasaron juntos el año pasado.

Daniel Bisogno reacciona al embarazo de Andrea Escalona. Foto: Instagram @DaniBisogno

En un encuentro con los medios retomado por "Ventaneando", Escalona se dijo feliz y señaló que se encuentra más enamorada que nunca de su pareja. Además, indicó que si tuviera una niña le gustaría que llevara el nombre de su mamá.

Su romance

Los conductores tienen actualmente una gran amistad, algo que le abrió paso a la atracción en 2008 cuando decidieron comenzar formalmente una relación que los llevaría a ser una de las parejas favoritas del medio del espectáculo.

Sin embargo, todo llegó a su fin de manera inesperada luego de casi dos años. De acuerdo con Escalona, fue ella quien decidió terminar su noviazgo debido a que en ese momento tenían proyectos diferentes, pues mientras él deseaba formar una familia ella no quería convertirse en madre aún.

“Le dije: ‘Tú vas para un lado y yo me la estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo mucho pero me falta mucho por hacer’ y que corto a Daniel. Yo lloraba porque lo quería muchísimo, corté queriéndolo muchísimo”, dijo Escalona en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Añadió que tras su ruptura sufrió una fuerte depresión y por ello decidió irse a Barcelona; sin embargo, debido al gran cariño que existe entre ellos forjaron una gran amistad: “Le tengo un cariño súper especial. Bisogno es para mí de los hombres más importantes, que más quiero, admiro, respeto, me hace reír”.

