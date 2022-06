Productora de Hoy habla del reality de baile de Venga la Alegría: VIDEO

Fue hace unas semanas que inició el reality show interno de Venga la Alegría “¡Quiero bailar!”, en donde celebridades son acompañadas por niños en este concurso, por lo que la productora del programa Hoy fue cuestionada sobre la réplica de “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Y es que la pionera de este tipo de formatos dentro de los programas matutinos fue la hermana de la fallecida Magda Rodríguez con “Las Estrellas bailan en hoy”, reality que ya lleva tres temporadas al aire con un éxito rotundo.

¿También copiaron a los críticos?

Durante su encuentro con la prensa, Andrea Rodríguez fue cuestionada sobre que en Venga la Alegría además de querer copiar el formato del reality show de baile, han querido copiar la postura de sus críticos.

Debido a lo anterior, Rodríguez Doria aseguró que los críticos que tiene el reality show del Programa Hoy “son muy buenos”, mientras que en el reality de Venga la alegría, los perfiles de éstos no son muy marcados, y esto es muy importante.

“Creo que es importante en cualquier reality tener perfiles marcados de los criticos, y creo que eso sí no está tan bien marcados, no lo ves tan estructurados”, dijo Andre Rodríguez Doria

Andrea Escalona se va con todo contra VLA

Mientras que la productora del programa Hoy fue un poco más mesurada en cuanto a sus comentarios a la competencia, la hija de Magda Rodríguez, Andrea Escalona no tuvo filtros y habló de “¡Quiero bailar!”.

Y es que la conductora del programa Hoy no tuvo pelos en la lengua al asegurar que la televisora del Ajusco no hizo un buen trabajo al querer replicar el éxito de “Las Estrellas bailan en Hoy”, además asegura que no le gustó el hecho de que bailaran con niños

“A mi no se me hace que hayan copiado bien la fórmula (risas) con todo respeto”, dijo Andrea Escalona respecto a “¡Quiero bailar!”

bmz